賴清德問學生未來夢想 高中生大喊：當總統！

記者游任博、周威志、SNG／台北報導

總統賴清德今（29）日出席青年論壇，跟高中生交流互動，總統把握機會宣傳青年政策，更提到美國總統川普近期拋出減稅，自豪台灣做的比美國徹底！另外學生關注中國是否會在2027年攻台，賴總統強調中國是在2027年做好攻台準備，不代表一定會在這一年攻台，但台灣也會做好準備，強化國防力量。

總統賴清德出席青年論壇，與高中生進行互動交流。

一會手拉手跳舞一會手比愛心，青年創意擺拍動作總統賴清德超配合，29日出席青年論壇跟高中生對話，五花八門問題總統全接招。

學生：「你小時候的夢想是什麼？」

總統賴清德：「小時候的夢想是當醫生啦，那你的呢？」

學生：「我要成為總統。」

台下學生的夢想是當總統，賴總統直言很辛苦喔。

學生：「當總統有什麼福利？」

總統賴清德：「你問這個問題是什麼意思？你們是不是要競選總統？都不是為了總統的福利，都是有自己的理想跟抱負。」

對於高中生許多的問題，總統賴清德一一回答。

高中生不只談人生夢想，也很關心國家大事，賴總統近期提出的1.25兆國防預算也有掌握。

總統賴清德逐一講解。

總統賴清德：「這個問題真的很重，（中國）會不會打來，這個問題是身為總統最關切的問題，2027年是指中國要做好攻台的準備，倒不是說2027年那一年他要攻台。」

到底中國會不會在2027年攻台？賴總統親自闢謠，但高中生更聚焦低薪問題。

總統賴清德逐一講解。

總統賴清德：「企業賺了不少錢，是有能力幫勞工加薪，勞工薪水增加工作效率就會好，我們明年大概預計基本工資就可以超過每個月3萬塊錢。」

賴總統趁勢向全場學生介紹青年政策，包含學費補助、青創基地、天使基金、高等教育深耕計畫等，還拿美國來比較。

總統賴清德逐一講解。

總統賴清德：「像最近川普說要減稅，我們已經在減了，其實我們做得比美國還徹底，台灣的確不完美，但是如果跟其他的國家來比較，其實很多國家是稱讚台灣的。」

賴總統趁勢向學生們介紹各項青年政策。

面對面近距離互動，賴總統要告訴在場學子，青年族群聲音政府都聽進去了。

