賴清德喊不改國號助團結 他揭綠營「騙票術」：需要「中華民國」1功能

總統賴清德日前表示，不改「中華民國」國號，是因為有助團結台灣社會，也沒再宣布台灣獨立的必要，不過此話引發不少人質疑，國民黨主席鄭麗文更砲轟，那就廢除台獨黨綱，讓大家相信他說的話是真的，別拿中華民國4個字玩廉價的政治遊戲。對此，粉專「觸極者」在臉書發文揭賴清德背後目的，直言綠營拿台灣國當理想用來騙票，中華民國則拿來當防火牆。​



賴清德日前出席紀念雷震等民主運動人士活動時表示，以「中華民國」為國號，有助團結台灣社會，且台灣已是主權獨立國家，沒有另行宣布獨立的必要。他說明，「民進黨是認為留著（中華民國）這個名字，是有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡面，他是屬於台灣認同或是中華民國認同，其實都應該彼此尊重，因為歸根究柢，就是指台澎金馬2300萬人。」

不過賴清德的這一席話引來鄭麗文的質疑，她砲轟，賴清德是為了緩和「兩國論、類台獨」的論述，呼籲賴清德應該拿出行動廢除民進黨的「台獨黨綱」，才能取信於大眾，支持《中華民國憲法》的核心價值。

對此，粉專「觸極者」表示，用來收票的理想，怕出事不敢講，需要塊防火牆，所以現實不敢改，搞到全黨上下的作為都跟精神分裂似的。「觸極者」更貼出梗圖設計對白點出「台灣國當理想用來騙票，中華民國的現實拿來當防火牆」。​

