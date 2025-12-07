賴清德喊不改國號、沒台獨必要 鄭麗文嗆：那就廢台獨黨綱

針對對於賴清德總統6日宣稱不改「中華民國」國號，是因為有助團結台灣社會，也沒再宣布台灣獨立的必要。國民黨主席鄭麗文今（7）日上午到南投縣參加黨慶活動時質疑，一個國家元首對重大的國家定位，應該要穩定清楚，而非策略性的不斷變化，賴清德說沒台獨問題，沒有宣布台獨的必要，希望賴總統、賴主席乾脆下架、廢除台獨黨綱，讓大家相信他說的話是真的，不要拿中華民國4個字來玩廉價的政治遊戲。



鄭麗文表示，10天前賴清德開記者會，她就曾公開勸告賴不要玩火，果然，短短不到10天時間就開始找樓梯下，改口幫自己轉圜。既然賴清德說沒有台獨的問題，也沒有宣佈台獨的必要，如果他能廢除台獨黨綱，真的跨出團結中華民國最關鍵的一步，相信朝野政黨，起碼包括國民黨在內，一定願意跟賴清德一起，為了中華民國的未來團結一致。



鄭麗文質疑，只是到底哪一個賴清德講的話才是真的呢？賴清德的談話也再次證明，中華民國的確是唯一可以保護台灣的最重要的傘，那就應該要認同中華民國、捍衛中華民國，尤其中華民國不是像賴清德所說的只有四個字，只是個名稱，而是代表亞洲第一個民主共和國，「民有、民治、民享」的核心價值，賴清德真的尊重中華民國所代表的民主、法治、自由的價值嗎？他認同中華民國的「一中」憲法嗎?



鄭麗文指出，中華民國保障人權，賴清德卻對陸配毫不留情的歧視，中華民國有一個尊重地方自治的民主憲法，但賴清德到今天都還對地方政府的《財劃法》財源死抓著不肯放，所以以賴清德真的相信中華民國、真認同《中華民國憲法》的核心價值嗎？希望賴清德能夠誠懇的回答這些問題，台灣不能再內耗、對立，不要拿中華民國4個字來玩廉價的政治遊戲，希望賴清德能下架台獨黨綱，團結在中華民國的憲法之下，相信《中華民國憲法》的核心價值。



