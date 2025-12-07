賴清德喊不需另宣布獨立也不改「中華民國」國號 劉世芳：我們就是台灣人

內政部長劉世芳今表示，「我們就是台灣人」，現在國號就叫中華民國。（圖／林煒凱攝）

總統賴清德昨天出席活動時喊出，民進黨沒有改「中華民國」國號是因為《台灣前途決議文》中明確提到台灣是主權獨立的國家，並表示留這國號有助團結台灣社會。對此，內政部長劉世芳今天（7日）上午受訪時表示，民眾行走社會各地時，會覺得「我們就是台灣人」，現在國號就叫中華民國。

總統賴清德昨出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮，致詞時提起民主前輩雷震當時主張將國號改為「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這麼做，是因為1999年通過的《台灣前途決議文》中明確提到台灣是主權獨立的國家，名稱是中華民國，主權與中華人民共和國互不隸屬，前途必須由2300萬人決定。

賴清德指出，留著這個國號有助團結台灣社會，名字寫在憲法裡，不需要另行宣布獨立，去年他當選時，國際社會有時也稱呼中華民國台灣或台灣，不管國家名稱是什麼，指的都是台澎金馬2300萬人民。

對此，劉世芳今天上午出席「樹林濟安宮五朝圓醮祝聖大典暨團拜儀式」前接受媒體聯訪時回應，一般社會大眾都會覺得我們自己行走在世界各地，會覺得「我們就是台灣人」，很多支持者都會覺得「台灣是一個主權獨立的國家，那現在的國號就叫中華民國」。



