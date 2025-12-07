賴清德喊保留中華民國國號無需宣布獨立 鄭麗文嗆：下架台獨黨綱

總統賴清德昨天公開表示，民進黨沒有更改國號，保留中華民國國號有助團結台灣社會，且名字已寫在憲法中，無需另行宣布獨立。對此，國民黨主席鄭麗文今（7）日痛批，賴清德在不到十天內立場急轉彎，形同為先前說法找下台階，並呼籲下架台獨黨綱。

國民黨主席鄭麗文。（圖／中天新聞）

賴清德昨天在「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇上表示，民主前輩雷震曾主張將國號改為「中華台灣民主國」，但民進黨並未改國號，因保留中華民國國號有助團結台灣社會，且名字已寫在憲法中，無需另行宣布獨立。

賴清德喊 保留中華民國國號有助團結台灣社會。（圖／中天新聞）

鄭麗文今天上午出席國民黨南投縣黨慶時受訪指出，賴清德在不到十天內立場急轉彎，形同為先前說法找下台階。她批評身為國家元首，對重大國家定位應保持穩定與清晰，而非不斷策略性調整，反而造成社會困惑。鄭麗文強調，既然賴清德稱「沒有宣布台獨的必要」，她誠摯呼籲總統下架台獨黨綱，這將是走向團結、認同中華民國最關鍵的一步。

鄭麗文表示，中華民國是保護台灣最重要的一把傘，不是只有四個字，而是代表亞洲第一個民主共和國的核心價值，包括民主、法治與自由。她質疑賴清德是否真正尊重這套價值，也反問「中華民國是一個一中憲法，您認同嗎？」鄭麗文指出，中華民國憲法保障人權，但賴政府卻在陸配議題上採取歧視性作法。

鄭麗文進一步批評，憲法強調地方自治，但總統至今仍緊抓《財劃法》不願調整。她認為賴清德若不真正落實憲法精神，就難以說服社會其尊重中華民國。鄭麗文最後強調，台灣不能再內耗，更不能把中華民國變成廉價的政治操作，她期盼總統能帶頭在憲法框架下促進團結、終結撕裂。

