賴清德喊台灣競爭力「 在2千萬人以上經濟體」：連5年世界第一

總統府提供

賴清德總統今天表示，臺灣掌握半導體、生技醫療以及機械工程等關鍵技術的領先地位，在國際的重要性與日俱增。現在政府啟動「AI新十大建設」加上「五大信賴產業」，同時要透過「六大區域產業生活圈」落實臺灣的均衡發展，讓高科技、中小企業以及服務業都能在全國各地全面發展。

賴清德今天上午接見「2025第二十一屆國際傑出發明家獎」得獎人，肯定「國際傑出發明家獎」見證許多優秀的創意，也孕育了許多精采的故事；期盼今年一整年在世界各國舉辦的國際發明展，「Team Taiwan」都可以有很好的表現，把臺灣的創新和創意帶到國際。

他說，發明就是把生活中的問號變成驚嘆號的過程。這屆69位得獎人涵蓋各個年齡層和專業領域，許多人已經在國內外拿下很多獎項，展現臺灣的科研和創新實力，令人欽佩，也與有榮焉。例如，臺南市消防局第六大隊大隊長邱淵明將豐富的救災經驗結合科技研發，讓救災更有效率，讓第一線的打火弟兄更安全。

他也點名，臺北大學資訊工程系教授林伯星多年來運用人工智慧，推動智慧醫療，協助許多醫學中心和專科醫師治療病患，這就是科技的溫柔、最有力量的模樣；天母國小六年級楊呈加英雄出少年，為了自己和自己練排球，動手做了一台「可攜式家用 D.I.Y.排球發球機」，採用手動槓桿機構，模擬人體手臂的發球動作，不僅能發出各種球路，更不需要電力，「非常不簡單」。

賴清德也提到，臺北市復興實中姊弟檔陳樂熙、陳樂齊同學聯手開發能夠改善長輩駝背、促進血液循環的「智慧背心」，也讓人刮目相看。以前有個廣告台詞說：「想像力是你的超能力」，而臺灣的科學研究與創新研發能力就是我們國際級的競爭力。

根據瑞士洛桑管理學院去年公布的世界競爭力年報，臺灣在超過兩千萬人口的經濟體中，連續五年蟬聯世界第一。他說，去年，臺灣的經濟成長率創下15年來新高，預估將達到7.37％；失業率平均約3％，就業情況是25年來最好。感謝各位發明家為臺灣帶來進步；臺灣能在國際變局站穩腳步、繳出亮眼成績單，都是創新研發帶動產業升級的成果，也是國人共同努力打拚的功勞。

賴清德強調，臺灣已經掌握半導體、生技醫療以及機械工程等關鍵技術的領先地位，在國際的重要性也與日俱增。現在政府啟動「AI新十大建設」，要將人工智慧融入生活與基礎建設；加上積極推動的「五大信賴產業」，要引領國內百工百業邁向轉型升級的新目標。同時要透過「六大區域產業生活圈」落實臺灣的均衡發展，不只是地理上的均衡，更要讓高科技、中小企業以及服務業都能在全國各地全面發展。

他說，這些國家發展工程都需要源源不絕的創新活水，各位得獎人正是其中不可或缺的重要力量。創新的路上沒有失敗，只有尚未成功的嘗試。未來，政府會繼續努力，讓大家的創意成為國家持續進步的動力，期盼所有得獎人繼續用發明點亮臺灣、照亮世界。

