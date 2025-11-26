賴清德喊國防預算1.25兆！楊植斗1句話狠打臉：蠢到家了

總統賴清德在《華盛頓郵報》發表投書，文中除表達對美國總統川普的感謝外，並宣布台灣的國防預算將大幅增加，預計明年達到國內生產毛額的3.3%，承諾在2030年前提升至5%，此舉旨在表達台灣捍衛民主的決心。然而，國民黨台北市議員楊植斗對此表示，賴清德的投書「徒有衝突，卻肖想和平」，在台積電正式對羅唯仁提告之時，賴選擇向全世界展示風險，提醒投資者準備避險，實在是蠢到家了。

賴清德投書至《華盛頓郵報》， 文中除表達對美國總統川普的感謝，並宣布將大幅增加台灣的國防預算。（圖/總統府提供）

楊植斗今天（26日）在臉書發文表示，賴清德投書至《華盛頓郵報》，當然是寫給全世界看的，由於日本最近「台灣有事」的發言，國際情勢緊張，中華民國內部又有台灣國的乩童立委在搗亂，賴清德才撰文，表達會「持續對話」並「維持現狀」。

國民黨台北市議員楊植斗。（圖取自楊植斗臉書）

楊植斗進一步指出，然而當國防預算節節增加時，全世界所看到的訊號，除了賴清德所謂「守護台灣民主的決心」外，還有兩岸積極備戰的風險，儘管賴清德也說會尋求兩岸對話，但口惠而實不至。對在台陸配錯誤地引用國籍法，剝奪其參政權，把早已拿到身份證的陸配當敵人，而兩岸唯一的溝通平台雙城論壇，陸委會更是百般刁難，禁止上海市台辦副主任李驍東來台，李對台一向友善，況且人家只是來參訪動物園而已。

楊植斗直言，現在的賴清德政府，國防預算是實打實地把錢給花了，兩岸對話卻空虛地像是放屁，只有備戰，沒有對話，徒有衝突，卻肖想和平。楊植斗更指出，台積電正式對羅唯仁提告，機密資料被洩露多少還未可知，在這個當下，賴清德選擇向全世界展示風險，提醒投資者準備避險，實在是蠢到家了。

