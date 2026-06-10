賴清德喊打造亞洲無人機中心 6年442億不是補助案，是台灣新國防產業鏈
《放. 新聞／台灣要聞／綜合觀察》
賴清德總統昨（9）日出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」，宣示推動無人機產業是國家重大政策，政府將以打造全球無人機發展的亞洲中心為目標，整合產官學研能量，推動六年442億元產業發展計畫，強化研發、驗證、資安檢測、國際認證與非紅供應鏈布局。經濟部也表示，台灣推動無人機產業及非紅供應鏈發展方向不會改變，將持續協助業者投入關鍵技術開發。
這不是一般產業補助案，而是台灣國防自主與出口戰略的交會點。
俄烏戰爭已經證明，無人機不是附屬裝備，而是現代戰場的基礎消耗品。偵蒐、打擊、誘餌、電子戰、通訊中繼、後勤投送，都可以由不同等級的無人系統承擔。未來戰爭，不只比誰有昂貴平台，也比誰能用大量、便宜、快速迭代的無人系統，持續消耗對手、擾亂對手、削弱對手。
台灣若要面對中國灰色地帶壓迫與可能的封鎖、登陸、襲擾，無人機不能只靠少數採購，而必須形成完整產業體系。
這個體系包括飛控、通訊、感測器、抗干擾、電池、馬達、材料、AI辨識、任務載荷、測試場域、資安驗證與戰場回饋機制。台灣如果只做機殼與組裝，就不會成為真正的無人機國家隊；台灣必須掌握核心模組、量產能力與快速迭代能力，才能把無人機做成新的國防產業鏈。
更重要的是，無人機也是台灣可以輸出的新國家能力。
從農技團到醫療團，台灣外交過去輸出的是技術與服務；下一階段，台灣可以輸出的是民主國家可信任的無人系統供應鏈。當許多國家開始避免依賴中國無人機，台灣就有機會切入非紅供應鏈，在國防、安全、災防、農業、測繪、海巡與關鍵基礎設施巡檢上，提供更可信任的選項。
這也是賴清德提出亞洲無人機中心的政治意義。
台灣不只是要買無人機，而是要把無人機變成新產業；不只是要強化國防，而是要把國防需求轉成產業升級；不只是要內需採購，而是要打進民主陣營的國際市場。
但成敗關鍵不在口號，而在執行。
六年442億元怎麼分配，是否真正投進核心技術、驗證場域與量產能力，國防部、經濟部、數發部、國科會與民間業者能不能打破本位主義，將決定台灣能否從「想做無人機」走向「真正擁有無人機產業鏈」。
台灣要做無人機國家隊，不能只靠幾場展示，也不能停在政策宣示。必須把戰場需求、產業能力、國際市場與法規驗證接起來，讓台灣成為民主世界可以信任、可以採購、可以共同研發的無人系統基地。
這件事若做得起來，台灣輸出的就不只是產品，而是一種新的國家能力。
（圖片來源：AI示意圖）
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