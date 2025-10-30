賴清德喊效法「大衛戰歌利亞」抗威權 羅世宏直呼太天真：強迫台灣孤勇當大衛

​面對中國威脅與國際情勢，總統賴清德日前出席「美國以色列公共事務委員會」晚宴表示，「綏靖政策」永遠不是遏制威權國家的解方，台灣要以「大衛對抗巨人歌利亞」精神，抵抗威權主義的脅迫。對此，中正大學傳播系教授羅世宏在臉書發文直言，賴清德不要太天真，就算歌利亞倒下，他還是可以順便壓死大衛。

​賴清德總統27日晚間出席「美國以色列公共事務委員會」晚宴致詞時表示，「綏靖政策」永遠不是遏制威權國家的解方，「以實力帶來真和平」的理念，才能克服各種變遷與挑戰，這也是台、美、以三國社會長期堅守的座右銘。他也始終認為，台灣要以「大衛對抗巨人歌利亞」精神，抵抗威權主義的脅迫。

對此，羅世宏表示，沒有人不希望巨人歌利亞倒下，但賴清德不應把神話當現實，強迫台灣孤勇當大衛。他也直言，賴清德不要太天真，就算歌利亞倒下，他還是可以順便壓死大衛。​



