賴清德喊會展中心「國防部給地」 台中市府：花錢買的

台中國際會展中心究竟是誰的地？台中市長盧秀燕昨稱是市府的地，但賴清德總統當場更正盧說法表示是「國防部給的」。（陳淑娥攝）

台中國際會展中心究竟是誰的地？台中市長盧秀燕昨稱是市府的地，但賴清德總統當場更正盧說法表示是「國防部給的」。（陳淑娥攝）

台中國際會展中心究竟是誰的地？針對台中市長盧秀燕昨稱是市府的地，但賴清德總統當場更正盧說法表示是「國防部給的」。台中市府沉默超過1天，17日嚴正澄清說，開發水湳地區時，該用地除依法向私人徵收外，也支付約130億元費用向國有財產署申請有償撥用，絕非賴總統所說的無償取得。

地政局進一步說明，水湳機場遷移後土地移交給國有財產署接管，市府當時為開發水湳地區，決定採區段徵收方式辦理，並完成都市計畫擬定及變更程序，除依法徵收私有土地外，公有土地部分向國有財產署申請有償撥用，並支付約130億元左右的費用，後續更投入約500億元費用進行開發。

廣告 廣告

地政局指出，國際會展中心是市府取得的配餘地，興建費用約89億元也是編列區段徵收預算支應，除會展中心外，市府也在水湳經貿園區進行多項重大建設，如中央公園、綠美圖、水湳轉運中心及台中流行影音中心等，園區的開發關係到中部地區的發展，期盼中央政府能共襄盛舉，在經費及行政上給予協助。

盧秀燕昨在台中百工百業博覽會致詞表示，會展中心一期由市府自地自建，二期也是市府的地，不過市府沒錢蓋，希望中央補助。賴清德總統上台後釋出善意說「未來希望共襄盛舉」，不過賴接著修正說，「土地是國防部給的」。民眾黨台中市黨部發言人、北屯區議員擬參選人吳皇昇今找出市府公開資料，跳出來打臉賴清德，指市府透過「有償撥用」花錢向中央「買」的。

【看原文連結】