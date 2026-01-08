賴清德喊武統改文沒事？吳宗憲怒轟國安法成「黨安法」

立法院內政委員會7日審查行政院版「國家安全法修正草案」，針對其中增訂鼓吹戰爭言論最高可處行政罰鍰一百萬元的條款，國民黨立委吳宗憲痛批此舉恐嚴重侵害言論自由。他質疑該草案存在預防性處罰、執法標準模糊及總統享有特權等三大荒謬之處，直言國安法不該淪為服務特定政黨的「黨安法」。

國民黨立委吳宗憲。（圖／吳宗憲臉書）

吳宗憲在7日質詢時指出，行政院因應解放軍演習與滲透威脅加劇，提出修法強化對網路及組織行為的處罰。然而，他認為該草案猶如「反滲透法2.0」的擴權版本。他強調法律不應具有顏色，若修法缺乏明確界線，將導致國安法變質，無法真正守護國家安全，反而可能成為箝制異議的工具。

針對草案規定網路訊息只要有危害之虞即可下架或處罰，吳宗憲比喻這如同「還沒闖紅燈就開罰」，預防性處罰缺乏明確標準，難保人民權益。他特別提及賴清德總統曾公開宣稱北京當局以2027年完成武統為目標，事後卻修改臉書內容，質疑總統是否享有「改文特權」，而一般民眾若發文錯誤是否也能比照辦理免罰。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

吳宗憲進一步質問，是否只有總統的修改行為可稱為「澄清」，百姓改文卻會被視為「滅證」。他引用《憲法》第52條指出，總統僅享有刑事豁免權，並不包含行政罰鍰。他批評草案執法標準不明，恐讓行政罰淪為恣意裁量的手段，要求政府釐清錯假訊息定義與舉證責任，以免造成選擇性執法。

此外，吳宗憲援引數據表示，112年1月至114年3月間違反反滲透法及選罷法案件，近八成最終不起訴或無罪。他擔憂國安法修法後改採門檻更低的行政罰，內政部可直接裁罰百萬，民眾若不服需自行訴訟自證清白。他呼籲政府應審慎修法，避免法律淪為限制言論自由與認知作戰防線的破口。

