賴清德喊留著中華民國有助團結台灣 民眾黨：再次凸顯與民進黨自身立場的矛盾

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

總統賴清德日前出席「『自由中國』的遺產與當代民主的試煉」論壇致詞時說道，自由中國雜誌創辦人雷震希望改國號，「民進黨沒有這樣做，留著這名字有助於團結台灣社會」，因為這個名字寫在憲法裡，而且台灣是主權獨立國家，沒有另行宣布獨立的必要。針對賴清德的說法，民眾黨今（7）日表示，賴總統此番言論再次突顯其與民進黨自身立場的矛盾，以及屢次操弄主權、兩岸議題做為政治操作牟取政治利益的根本目的。

圖為民眾黨主席黃國昌。（圖／資料照）

賴清德昨出席「『自由中國』的遺產與當代民主的試煉」論壇，致詞時回顧雷震曾倡議將國號改為「中華台灣民主國」，但民進黨沒有改國號，原因是「台灣前途決議文」中明確指出，台灣是主權獨立的國家，名稱是中華民國，無論國名是什麼，指的都是台澎金馬2300萬人民，留著這個國號有助於團結台灣社會，且名字寫在憲法裡，不需要另行宣布獨立。

對此，民眾黨回應，賴總統此番言論再次突顯其與民進黨自身立場的矛盾，以及屢次操弄主權、兩岸議題做為政治操作牟取政治利益的根本目的。民眾黨重申，賴清德總統與其要浪費時間，加劇台灣國內社會對立、兩岸對峙氛圍；不如回歸本業，約束行政團隊、化解朝野分歧。一再操作意識形態族群認同，只是突顯賴清德總統執政無能的本質。



