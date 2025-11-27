賴清德喊砸1.25兆護台灣！馬文君轟：「2027」成國庫提款密碼

賴清德總統26日提到「2027武統說」，引發巨大爭議，總統府緊急澄清，賴清德是指大陸以2027年做好武統的軍事「準備」為目標。國民黨立委馬文君痛批，「2027」簡直成了國庫提款密碼，讓民進黨這個敗家子予取予求，1.25兆元的國防預算一定要嚴審。

馬文君。（圖／中天新聞）

馬文君今天（27日）表示，賴總統說，2027年中共要犯台，不到12小時又自己打臉，改口說沒有沒有，只是說犯台「準備」。為什麼賴總統會對戰爭時間表這種事信口開河？因為過去幾年，國防部就是這樣一騙再騙，把2027年中共犯台，用來恐嚇，用來情勒，用來欺騙百姓，用來搬國庫的錢。

賴清德。（圖／中天新聞）

馬文君指出，2019年國防部就說，為了因應解放軍軍事現代化的「跳躍式成長」，預判空軍機隊將在2027年喪失優勢，所以編了2000多億元特別預算要採購F-16V，至今一架都沒到貨；2020年，國防部又說解放軍2027年會犯台，所以必須採購魚叉反艦飛彈才能殲滅七成的解放軍登陸船團，隔年編列800多億元預算，嚴重排擠國造雄二、天弓三、天劍二等計劃，結果至今也沒到貨。

馬文君說，這些年，只要哪筆預算有爭議國防部就搬出2027年中共犯台論，不能質疑，不能討論，不能拖延，誰質疑、誰討論、誰拖延，誰就是讓國軍來不及應對2027中共犯台。結果每一筆預算都如數如期通過，應該要交貨，應該要成軍的武器裝備卻沒到貨，中共犯台又不急了？

賴清德。（圖／中天新聞）

馬文君直呼，2027，簡直成了國庫提款密碼，讓民進黨這個敗家子予取予求，「以前是國防部，現在連總統本人，都下來騙！」國人不反對，她也不反對厚植國防實力，但國人不會接受浮編亂編，更不會接受徇私舞弊、貪贓枉法，「1.25兆元，一定要嚴審！」

