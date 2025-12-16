賴清德喊立法濫權在野獨裁，王金平：「相爭驚無話，相打驚無力」！游錫堃喊話台灣民主路大家一起走

立法院長韓國瑜婉拒出席總統賴清德邀集國政茶敘、行政院長卓榮泰「不副署」立法院「財劃法」修法，近期政壇紛擾、朝野對峙。立法院前院長游錫堃周二（12/16）「回立院」出席其新書發表會，與前院長王金平、蘇嘉全、立法院長韓國瑜、副院長江啟臣等人「同框」。 游錫堃受訪表示，先賢為爭自由、爭民主、反威權、反殖民付出非常大代價，台灣民主非常珍貴，值得大家共同珍惜。他用「台灣民主路，大家一起走」一句話，回應近日政局看法，並與國人勉勵。 對於韓國瑜婉拒出席國政茶敘，王金平受訪時緩頰表示「我想他（韓）有他的考量」。 對於賴總統批評「立法濫權、在野獨裁」，王金平也以台語俗諺「相爭驚無話、相打驚無力」（意指人吵架、打架時會說話不經大腦，下手也不知輕重），這是在那情境下的反應，不要太在意。

游錫堃卸任後首度回「娘家」 發表《臺灣民主路—書法集》新書

游錫堃在卸任立法院長後，周二（12/16）首度公開正式地「回娘家」，在立法院舉辦其所著的《臺灣民主路—書法集》新書發表會，邀請到王金平、蘇嘉全、韓國瑜、江啟臣等人，以及多名書法界大師、名流出席。

廣告 廣告

聯訪時媒體問及對韓國瑜不出席國政茶敘有何建議，游錫堃表示他已快兩年沒來到立法院，此行目的是為 《臺灣民主路—書法集》新書發表會，該書是以台灣歷史為架構、自由民主為血肉，邀請77位書法名家撰寫62首詩，共完成128幅作品。

游錫堃說，書中作品都是依據台灣歷史進程，從武裝抗日到現在分成10個階段，每階段選6首詩來完成這本書法集，從中可看到先賢血淚，為爭自由、爭民主，為反威權、反殖民付出非常大代價，所以台灣民主非常珍貴，值得大家共同珍惜。

游錫堃

▲立法院前院長游錫堃出席其所著《臺灣民主路—書法集》新書發表會。鄭鴻達攝影

看當前政局勉「台灣民主路，大家一起走」 游錫堃盼助全華人爭自由民主

游錫堃回應媒體提問表示，他只有用一句話來跟和大家、國人共同勉勵，就是「台灣民主路，大家一起走」。

媒體追問是否會希望韓國瑜和朝野坐下來談？游錫堃重複「我還是一句話，台灣民主路，大家一起走。他強調台灣民主自由非常珍貴，他期待大家能人飢己飢、人溺己溺，華人、漢字文化圈14億人口，只有台灣是民主國家。

蘇嘉全

▲立法院前院長蘇嘉全出席游錫堃所著《臺灣民主路—書法集》新書發表會。鄭鴻達攝影

因此，游錫堃認為既然「人飢己飢」，若漢字文化圈其他地方人民無法享受自由民主的生活，如此全球的人類都有責任幫助他們，台灣是華人民主國家，更是責無旁貸，因此要用書法藝術、文化，將自由民主發揚光大。

游錫堃期許，盼藉此讓他們（漢字文化圈）知道台灣的經驗跟成就，催化他們也能開始爭自由、爭民主，然後享受自由、民主、法治、人權的生活。對於媒體追問是否能接受行政院不副署立法院的法案，他一樣回答「台灣民主路，大家一起走」。

韓國瑜

▲立法院長韓國瑜出席游錫堃所著《臺灣民主路—書法集》新書發表會。鄭鴻達攝影

王金平看朝野衝突：相爭驚無話、相打驚無力

在活動後，王金平被媒體問到是否在會中有與韓國瑜聊什麼？王表示他們聊書法，也談到游院長與他們經常聚會，但最近一年多游都留在宜蘭、不到台北來，所以無法敘餐，原來是在準備此次文化饗宴。

媒體問是否會想給沒出席國政茶敘的韓國瑜一些建議？王金平緩頰表示，茶敘的性質，「我想他（韓）有他的考量。」對於賴總統批評立法院濫權、獨裁，他也緩頰表示「相爭驚無話、相打驚無力」，當時講這話有其情境下的反應，不要太在意。

王金平

▲立法院前院長王金平出席游錫堃所著《臺灣民主路—書法集》新書發表會。鄭鴻達攝影

卓揆不副署「財劃法」後發表談話 賴清德轟立法院「立法濫權、在野獨裁」

賴總統在12/15邀集院際國政茶敘後發表錄影談話，向國人說明當前憲政與國政風險，並直指立法院強行通過「財劃法」與反年改相關修法，造成財政失衡、年金提早破產及重大國政停擺，危及民主憲政與國家安全，恐將將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。

賴總統表示，他支持卓揆依「憲法」第37條所賦予的權力，決定不予副署「財劃法」，堅決阻止違憲亂政法案生效，展現對憲法的忠誠、維護國家及全民福祉的決心。並籲請立法院即刻撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案。

面對此一新的憲政情勢，賴總統重申願意依據《憲法增修條文》第4條第3項之規定，以及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告。他強調捍衛憲政秩序，就是捍衛民主臺灣；守住財政紀律，就是守住國家的命脈。希望所有國人一起堅守這條防線，共同為國家的發展努力，讓台灣繼續在世界舞台上昂首前進。

相關新聞： 卓榮泰不副署財劃法「創憲政首例」！轟韓國瑜無視憲法拒總統邀請：立院有意見可提「倒閣」





更多今周刊文章

華邦電(2344)股價18➝70元，下一檔翻N倍飆股是誰？尖點、中砂...台股老手11檔口袋名單曝光「股價越漲越便宜」

星巴克買一送一「這樣做」喝到月底！濃萃義式厚那堤、太妃核果那堤、焦糖瑪奇朵都有？哪些咖啡享優惠？

2026最低工資29500元，為何半數勞工反陷焦慮？原來「副作用」浮現：薪水都吃光…如何對症下藥