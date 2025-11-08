賴清德喊組「觀光國家隊」 葉元之曝國旅慘況嘆：他終於醒了

賴清德總統7日出席ITF台北國際旅展開幕式，表示要發展國旅三大優勢，還要組「觀光國家隊」。對此，國民黨立委葉元之表示，賴清德終於醒了，不知道他過去一年半到底在忙什麼？他並指出，國旅的問題在「價格」。

賴清德。（圖／中天新聞）

葉元之今天（8日）在政論節目《新聞大白話》表示，去年大家就已在討論國旅不振的問題，去年的觀光逆差達7000億元，今年1月到9月的旅客逆差是805萬人，所以這個國旅非常慘，「賴總統你終於醒了，一年半了終於醒了，我不知道你過去一年半到底在忙什麼，現在終於發現好像要做一點事了，才在想說要做觀光國家隊。」

葉元之。（圖／中天新聞）

葉元之認為，國旅最大的問題在「價格」，墾丁很好玩，有海洋、熱帶風情等獨特風貌，氣候也不錯，但為何現在越來越少人去玩？「因為太貴了嘛！大家都知道是現在國旅都是飯店太貴。政府一定也都知道，所以現在有一句話叫，『有錢人留在國內，沒錢的出國玩』，你如果你要證明你有錢，就留在國內消費，這個問題很諷刺。」

賴清德。（圖／中天新聞）

對於賴清德說大家「有錢有閒」，有閒是因為連假多，但許多連假也是國民黨推動的，民進黨還反對。但就算連假變多，國旅一樣很慘，因為大家都出國玩。如果政府真的想要做點事的話，可以去跟旅宿業者好好談一下，政府要影響價格都影響得到。

