賴清德喊話不分政黨團結一致 面對中國威脅 優先考量國家利益

總統賴清德6日下午出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮，喊話國內不分政黨團結一致對外。（總統府提供）

總統賴清德今（6）日下午出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時喊話，期盼國內不分政黨團結一致對外，面對未來中國的威脅，以民主團結國家，以反共凝聚人民力量，並以國家利益為最優先考量。

賴總統致詞時表示，雷震、殷海光與傅正三位先生是臺灣社會廣為推崇、象徵臺灣早期民主運動的代表性人物。三位先生皆出生、成長於中國，因愛國意志先後加入國民黨、抗日，並從事反共工作。後來他們在臺灣相識相知，並在此為理想奮鬥。

賴總統提及，雷震創辦《自由中國》雜誌，在臺灣推廣民主、自由與法治，同時高舉民主反共大旗。雷震也與郭雨新、高玉樹、李萬居等知名民主運動人士共同連署，要求蔣介石不應三連任。隨著逐漸看清國民黨來臺後貪腐不改、吏治敗壞，認為要繼續得到人民支持，最重要的是成立反對黨，也將成立反對黨視為「救國圖存」最重要的事，雷震因此獲罪入獄，傅正亦然。殷海光則被迫離開教職，更被政府剝奪謀生管道。即便面臨牢獄與壓迫，三位先生仍不改其志。

賴總統強調，身為總統，在面對外來威脅的時候，也非常希望國家應該要團結，不分先來後到，只要認同臺灣，就是這個國家的主人，千萬不要讓外力所分化，分散力量就沒有辦法保護我們的國家。

賴總統說，稍早參加世界人權日活動，與一群當年犧牲奉獻的民主運動人士見面，代表致詞的黃華今年已高齡八十七歲，當年這一群前輩都為了爭取民主而付出，現在我們的責任是要捍衛、深化民主。

賴總統提及第一步，就是要守護國家主權；國家主權不容讓步，要捍衛國家主權也唯有靠實力才能成功，因此希望國內一致對外，在以下三個面向展現團結，第一是民主、第二是反共，第三是不分政黨，將國家利益擺在前面。

賴總統強調，這段時間他不斷強調，民主政治就是政黨政治，不同政黨彼此競爭很自然，不同黨沒有關係，但是大家要同一個國家比較重要。希望在面對中國未來威脅的時候，用民主來團結國家，用反共來凝聚人民力量，並以國家利益為最優先考量。