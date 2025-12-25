賴清德喊話不審預算有何資格談憲政 黃國昌：惱羞成怒

民眾黨團總召黃國昌。(記者廖振輝攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕今天是行憲紀念日，賴清德總統表示，憲法規定年底前要審總預算卻仍卡關，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？對此，民眾黨團總召黃國昌諷刺賴總統「惱羞成怒」，這些話由曾說中華民國憲法是災難的賴清德口中說出，真的是無比諷刺。

黃國昌表示，媒體報導稱賴總統今天在出席活動時「吃炸藥」，痛批「如果立法院沒有辦法如期審查總預算，不要跟人家談憲政，連最基本國家發展，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？」

廣告 廣告

黃國昌說，請問賴清德，是誰允許行政院可以不依法編列立法院三讀通過為軍人加薪、警消提高退休金的預算？不依法編列預算、踐踏軍警消的尊嚴與權益，怎麼還敢大放厥詞？要審預算，依法編列不是應該是最基本的嗎？

「菩薩畏因，眾生畏果」，黃國昌強調，一個連最基本要守法都做不到的總統和行政院長，不好好檢討，還惱羞成怒、秀下限，早已被全民看破手腳。

【看原文連結】

更多自由時報報導

提「台灣未來帳戶特別條例」踰越行政權？黃國昌：立法權屬於國會

翁曉玲赴中見了誰？ 他丟出1人名：當上廈門人大的「台胞」！

藍白共推「國民帳戶」 張雅琳轟：制度不清財源不明 嘴砲搶錢立法

鍾東錦宣布賴香伶任副縣長 黃國昌驚訝：講好明年3月才公布

