賴清德喊話不審預算有何資格談憲政 黃國昌：惱羞成怒
〔記者劉宛琳／台北報導〕今天是行憲紀念日，賴清德總統表示，憲法規定年底前要審總預算卻仍卡關，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？對此，民眾黨團總召黃國昌諷刺賴總統「惱羞成怒」，這些話由曾說中華民國憲法是災難的賴清德口中說出，真的是無比諷刺。
黃國昌表示，媒體報導稱賴總統今天在出席活動時「吃炸藥」，痛批「如果立法院沒有辦法如期審查總預算，不要跟人家談憲政，連最基本國家發展，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？」
黃國昌說，請問賴清德，是誰允許行政院可以不依法編列立法院三讀通過為軍人加薪、警消提高退休金的預算？不依法編列預算、踐踏軍警消的尊嚴與權益，怎麼還敢大放厥詞？要審預算，依法編列不是應該是最基本的嗎？
「菩薩畏因，眾生畏果」，黃國昌強調，一個連最基本要守法都做不到的總統和行政院長，不好好檢討，還惱羞成怒、秀下限，早已被全民看破手腳。
