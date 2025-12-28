賴清德喊話中國「對台灣要心存感激」 靠台人捐款、台商發展創造就業機會

賴清德總統接受資深媒體人鄭弘儀專訪。（《話時代人物》節目提供）

賴清德日前接受「紐約時報」專訪時，提到願意協助中國解決經濟問題，引發外界譁然，也遭中國國台辦強硬回絕。賴清德日前接受資深媒體人鄭弘儀專訪並於28日播出，賴再度提及此事，並認為中國是因面子問題，所以他不以為意，但認為中國經濟能有今天的成果，是靠台商的貢獻，因此中國應要對台灣心存感激，不該用此態度，也希望中國能做調整。

賴清德接受鄭弘儀「話時代人物」訪問，並於28日晚間首播。鄭弘儀提到，過去曾說願協助解決中國的經濟問題，被中國國台辦強硬回絕，雖然中國國力強大，但賴總統願意對中國國家主席習近平遞出更多的橄欖枝表達善意嗎？

賴清德說，「我覺得他們也許是面子的問題，所以講這樣的話，我是不以為意。」但是中國必須要了解，台灣人民對中國是善意的，「大家想一想，中國哪一次天災地變，台灣人民沒有慷慨解囊？每一次都馬捐款！中國經濟發展之初，你看台灣有多少人到中國蓋學校、幫忙做基礎建設？這充分展現台灣人民的善意」。

賴清德指出，「中國經濟之所以有辦法進步到今天的成果，何嘗不是台商到中國的貢獻？我們大概一年大概有兩百多萬人（次）在中國幫中國發展經濟，創造數百萬個就業機會，所以如果中國能夠了解這一點，其實對台灣應該要心存感激，不應該對台灣這種態度。」

賴清德強調，自己當行政院長到立法院去備詢時，也曾經公開說過，台灣跟中國有共同的敵人就是天災地變，但也有共同的目標，就是創造兩岸人民的福祉，「只要尊重中華民國存在的事實，只要尊重台灣人民的意願，對等尊嚴，我們來交流合作」。

賴清德稱，「很可惜，中國都充耳不聞，我覺得這個是很可惜的。台灣的善意都已經充分展現，只是中國充耳不聞、視而不見而已，非常可惜，我希望中國能夠做一個調整」。

