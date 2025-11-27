即時中心／潘柏廷報導

總統賴清德昨（26）日召開記者會宣布要投入新台幣1.25兆元的國防特別預算，同時也重申抗中17條與國安10法，而對於協助中國進行跨境鎮壓，傷害國家和國人的在地協力者，一定給予嚴懲。對此，國民黨主席鄭麗文今（27）日受訪則稱，不希望重新回到上個世紀50年代白色恐怖時期，「現在的綠色恐怖，似乎對你的思想、出身都要進行政治檢查，這是對於一個民主自由社會最大的諷刺與倒退」。

鄭麗文今日中午前往基隆中正區室內兒童樂園，現場出席的人也包含基隆市長謝國樑等人；鄭麗文接受媒體聯訪，就賴清德昨天談話提到，對於協助中國進行跨境鎮壓，傷害國家和國人的在地協力者，一定給予嚴懲一事，她表示，大罷免時期看到包含美國、日本等重要的國際媒體，都曾經評論台灣在大罷免是歷經最嚴重的撕裂，也誠懇期待賴清德不要成為台灣內部撕裂對立的源頭與始作俑者。

廣告 廣告

接著她說，全台灣人民用選票投下否定大罷免，不想再看到台灣內鬥內耗，希望台灣團結，而不是在自己內部找敵人、用國安理由打壓異己、打掉雜質，但很可惜如此清楚強烈的訊息，卻沒有辦法讓賴清德接受。

因此，她又表示，大罷免後，大家期盼朝野能夠和解、不要再內鬥，但賴清德在政治上沒有辦法大開大闔，用更大格局與包容擔任台灣領導人，「這是我們非常遺憾與不樂見的」。

快新聞／賴清德喊話在地協力者給予嚴懲 鄭麗文：不希望回到白色恐怖

國民黨主席鄭麗文前往基隆中正區室內兒童樂園。（圖／民視新聞）

鄭麗文更宣稱，不希望重新回到上個世紀50年代白色恐怖時期，「現在的綠色恐怖，似乎對你的思想、出身都要進行政治檢查，這是對於一個民主自由社會最大的諷刺與倒退」。

最後，鄭麗文還喊，中華民國的民主自由法治得來不易，今天民進黨是台灣民主化最大受益者，也變成今天台灣民主最大的破壞者，「還是希望賴清德總統能夠珍惜2,300萬人，不要再製造對立、恐怖、仇恨，團結都來不及，怎麼會在內部進行撕裂與分化呢？」。

原文出處：快新聞／賴清德喊話嚴懲跨境鎮壓在地協力者 鄭麗文竟稱：不希望回到白色恐怖

更多民視新聞報導

凌濤開嗆陳智菡「許甫沒吭聲」！她怒了：老婆被罵怎不幫討公道？

林佳龍喊「日台理念相近」！國台辦竟稱背叛民族 外交部強烈回擊了

「賴清德在玩火」鄭麗文嗆1.25兆軍購 林楚茵一劍封喉

