賴清德喊話國人：走進國際還是二次西進對台灣經濟較有利？

在國共論壇即將召開之際，賴清德總統今天召開記者會批評在野黨，在面對中國威脅的時候，不審查中央政府總預算或國防特別預算，只進行國共的合作，「這對台灣來講是危險的」。他要求國人去辨識，是政府目前推動攜手美國等友盟走進國際的經濟戰略對台灣比較有利，還是國民黨推動的二次西進對台灣經濟發展較有利。

賴清德今天針對「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）會議舉行記者會，在回應媒體詢問時表示，國共論壇在野黨有他們的主張，也有他們的路線，今天正好我們針對台灣國家經貿路線開記者會，就是「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，從前總統蔡英文到現在，我們跟台美簽訂了二十一世紀貿易倡議，最近也談完對等關稅，投資協定現在對話已經完畢，也有許多成果。

他說，我們如果再看得更遠的話，我們最近也跟日本簽訂數位貿易協定，之前跟英國有簽訂提升台英貿易夥伴倡議，在這個架構之下，我們在去年也簽了3個協定，也有跟東南亞的國家陸續更新新的協定，包括跟印度、泰國、越南、菲律賓，都有更新投資協定，其他 一些國家也持續在洽簽當中。

賴清德強調，這是台灣這10年來，我們國家經濟路線是很穩健的一步一步的在推廣，讓台灣的產業可以「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，讓我們經濟可以成為日不落國，不管太陽在什麼時候什麼地方升起，都可以照到台灣的企業。

他重申，這不是刻意跟國民黨他們前往中國所進行的計畫作比較，「我們並不是這個目的」，但剛剛好可以讓國人做一個對比，到底我們要繼續攜手美國、日本、歐洲友盟國家走向世界，還是要再度前進中國，去推動所謂的二次西進，我們可以讓國人做一個清楚的做選擇。

媒體追問今天再開這個記者會之前，外界就解讀說這是要跟國共智庫論壇互別苗頭，對此，賴清德表示，民進黨政府非常重視兩岸關係，不僅僅重視台美或是台灣跟世界各國的國際關係，也同樣重視兩岸關係，所以從前總統蔡英文上任開始，就清楚講明承諾不變、善意不變，不會在壓力下屈服，也不會走回頭路。

他說，他上任的時候也特別提到，我們希望經由交流對話來進行合作，來達到和平共同的目標，他從行政院長開始，在立法院備詢的時候，也不斷強調，兩岸有共同的敵人是天災、地變、傳染病，我們兩岸也有共同的目標，就是創造兩岸人民的福祉。

賴清德強調， 只要中國正視中華民國存在的事實，也願意尊重台灣人民自由民主的生活方式，只要能夠對等尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，來創造和平共榮。這是從蔡英文到他近10年來，我們的兩岸路線持續保持善意。

另外，他說，我們希望的是國際社會也能夠看見台灣守護國家的決心，守護民主、守護主權，不應該被解讀為挑釁，所以我們希望在進行國共交流的同時，也不能夠忘記身為國會最大在野黨，跟民眾黨結合，主導著整個國會應盡的責任。

賴清德表示，推動國政是他身為總統、行政院長、行政團隊的責任，監督是國會的責任，有義務去審查中央政府總預算這些福國利民的重大政策，在野黨也有責任來審議國防特別預算，特別是在面對中國威脅的時候，不能夠不審中央政府總預算或者國防特別預算，只進行國共的合作，這對台灣來講是危險的。

他相信社會大眾應該很清楚，台灣必須要有厚實的底蘊，厚實的底氣，要有強大的國防安全力量，才有辦法對等的去進行跟兩岸的交流，「我們希望中國國民黨能夠了解」。

他也重申，這次召開記者會的目的，並不是針對國民黨進行活動交流而開，但是剛剛好可以提供對比，讓國人做一個清楚的辨識，到底是民進黨政府目前所推動的攜手美國等友盟走進國際的經濟戰略對台灣比較有利，還是國民黨所推動的二次西進對台灣的經濟發展比較有利，「可以做一個比較」。

他也要求國人去比較前總統馬英九、蔡英文和去年他上任後的經濟成長率，這樣孰優孰劣國人會看得更清楚。

