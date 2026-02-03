賴清德喊話在野黨：不審預算只顧國共合作「對台灣是危險的」

賴清德總統表示，在面對中國威脅時，不能不審中央政府總預算、不審國防特別預算，只進行國共合作，「這對台灣來講，是危險的」。(記者羅沛德攝)

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨正赴中國展開國共智庫交流，賴清德總統今天(3日)上午召開「台美經濟繁榮夥伴對話」(EPPD)記者會，會後受訪被問及國共交流時回應說，希望在野黨在國共交流的同時，不能忘記身為國會最大在野黨應盡的責任，特別是在面對中國威脅時，不能不審中央政府總預算、不審國防特別預算，只進行國共合作，「這對台灣來講，是危險的」。

對於如何看待國共交流？朝野在經貿路線上是否呈現兩種截然不同路線？賴清德表示，民進黨政府非常重視兩岸關係，不只重視和美國或和世界各國的國際關係，也同樣重視兩岸關係，所以蔡英文總統上任就闡明「承諾不變、善意不變、不會在壓力下屈服、也不會走回頭路」，他上任總統後也特別提到，希望經由交流、對話，來進行合作，達到和平共榮目標。

賴清德說，他從擔任行政院長開始就曾數度公開強調，兩岸有共同敵人，就是天災地變傳染病，兩岸有共同目標，就是創造兩岸人民福祉，只要中國正視中華民國存在的事實，願意尊重台灣人民自由民主生活的方式，只要對等、尊嚴，台灣很樂意跟中國交流合作，創造和平共榮，這是從蔡總統到他上任近十年來的兩岸路線，並持續保持善意。

賴清德說，希望台灣跟國際社會也能看見，台灣守護國家的決心，守護民主、守護主權，不應該被解讀為挑釁，希望在野黨在進行國共交流的同時，不能忘記，身為國會最大在野黨，跟民眾黨結合也仍主導著整個國會的應盡責任。

賴強調，推動國政是總統、行政院長及行政團隊的責任，監督是國會的責任，國會有義務審查中央政府總預算等福國利民重大政策，在野黨也有責任審議國防特別預算，特別是面對中國威脅時，不能不審總預算、不審特別預算，只進行國共合作，「這對台灣來講，是危險的。」

賴清德說，相信社會大眾應該很清楚，台灣必須有厚實的底蘊、底氣，強大的國防安全力量，才有辦法對等地進行兩岸交流，希望國民黨能夠了解。

