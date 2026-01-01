賴清德喊話在野 該辦正事了

賴清德總統1日發表新年談話，面對媒體提問關於總統彈劾案一事，賴總統多次說出「浪費時間」、「放著總預算不審」、「正事不做」等用語，並說自己不計個人毀譽，要彈劾沒關係，但至少正事要做吧。（黃世麒攝）

立法院遲未審查1.25兆元國防特別預算和今年度中央政府總預算，賴清德總統1日砲轟在野黨，當國際社會同聲譴責中國軍演，在野黨卻仍然替中國找藉口；被憲法法庭判決違憲仍不改善，反而變本加厲通過許多違憲、違法法案，還浪費時間彈劾他，呼籲在野黨盡快辦正事，否則「對人民如何交代啊！」

賴清德昨天發表新年談話並接受媒體提問，對於大陸解放軍剛結束軍演，他指控在野黨，民主國家都共同譴責中國破壞台海和平穩定、是麻煩製造者，但當國際社會同聲譴責中國的時候，在野黨仍然替中國找藉口。他希望朝野能夠團結，只有團結不要分裂，才不會讓中國得到錯誤的訊息，以為可以侵略台灣。

針對國際智庫指稱中國正以2027年完成入侵台灣的準備為目標，賴清德引用孫子兵法「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」表示，我們必須做最壞的打算，也做最好的準備。

他說，2026年對台灣來講是非常關鍵的1年，他一定會積極落實「和平四大支柱行動方案」，並重申，只要中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民民主自由生活方式的意願，並且能夠對等尊嚴，「我們很樂意跟中國交流合作，促進兩岸的和平共同發展」。

此外，雖然依照制度，總預算即使未如期在去年底完成審議，政府仍可維持基本運作，但賴清德表示，中央和地方許多新興資本支出以及新增計畫無法進行，勢必影響到許多攸關民生、地方建設的重大施政工作。

他批評過去1年多來，朝野無法進行各項合作，反而由在野黨主導種種修法，並以去年通過的《立法院職權行使法》為例，憲法法庭判決侵犯總統、行政院、監察院、司法院的權利，卻沒有讓在野黨改善，反而變本加厲，放著中央政府總預算和國防特別預算不審，逕排一些違憲違法的法案，還提出對總統的彈劾。

賴清德強調，憲政設計上，彈劾是追究法律責任，但他從上任到現在不貪不取，沒有任何違法，「這個時候對總統提出彈劾目的何在？」「對人民如何交代啊！」痛批在野黨席次沒有達到三分之二，明知道對總統的彈劾程序在立法院根本通不過，卻還要浪費時間。