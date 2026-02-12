賴清德喊話在野「1.25兆軍購條例」院版付委！王鴻薇：對憲法謬誤錯解

記者詹宜庭／台北報導

針對賴清德稱軍購一定要通過院版，國民黨立委王鴻薇表示，這完全是對憲法謬誤的錯解。（資料圖／翻攝畫面）

行政院版1.25兆國防特別條例遭到藍白阻擋，民眾黨提出4000億特別條例版本已付委，國民黨也宣布自提版本，總統賴清德昨日呼籲在野黨，一定要讓政院版本付委審查，原因是要符合憲政要求，且國防預算是非常專業的事情。對此，國民黨立委王鴻薇表示，這完全是對憲法謬誤的錯解；國民黨立委洪孟楷也說，其實只要把軍購內容說清楚就可以實質審查，為什麼要捨近求遠呢？

賴清德昨日呼籲，在野黨一定要讓行政院所提出的版本能夠順利付委來審查。首先，這是為了符合憲政的要求。因為根據我國的憲法，行政權是屬於政府，監督權是屬於立法院，所以一定要有行政院的版本，才能夠符合憲法的要求。其次，因為國防特別預算是非常專業的事情，如果沒有行政院的版本的話，就缺少了國防部的專業所規劃出來符合我國憲政需求的各項武器購買，這個對整個建軍是相當不利的。

王鴻薇表示，賴清德說一定要通過院版，不能通過立法院的版本，這完全是對憲法謬誤的錯解。賴清德不要再自封大法官，事實上，過去通過的很多法案本來只有立法院版本，並沒有行政院的版本，賴清德怎會認為只有行政院能提法案？立法委員、立法院黨團本來就有權利提法案，司法案也有權利提法案，並非行政院才是唯一可以提的，賴清德完全曲解立法院職權，不要再當大法官了。

洪孟楷也指出，國民黨支持中華民國要有捍衛自主的能力，全台灣人核心價值利益不容犧牲或妥協，在野黨跟執政黨沒有不同，請總統不用把在野黨當成洪水猛獸或是對立面，把關人民荷包與加強國防預算沒有衝突。1.25兆軍購的內容到底是什麼？能不能真正把錢花在刀口上？能不能保證軍售如期到貨？

洪孟楷提到，過去有6000多億的F-16戰機沒有到貨，這是事實，不是在野黨刻意捏造。現在1.25兆內容還沒完全說明時，就要情勒通過，1.25兆不是小數目，未來採購內容到底是什麼。到目前為止，即便是民進黨立委也沒有一個人能說明清楚，3000多億是可以公開的，只要把項目列出來就能審查、討論。昨天總統賴清德大陣仗開記者會，但其實只要把軍購內容說清楚，就可以實質審查，為什麼要捨近求遠呢？

