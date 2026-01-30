賴清德喊話朝野在國防放下歧見：為子弟兵、守護主權爭取更多預算
[Newtalk新聞] 總統賴清德今（30）日赴花蓮春節勗勉國軍，並期盼落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，成為一支「有榮耀、有紀律、有戰力」鋼鐵勁旅。他也希望，朝野政黨能在國防、國家安全議題放下歧見，為自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。
賴清德今上午赴花蓮勗勉空軍792旅第613營2連、陸軍花東防衛指揮部，並致詞表示，從去年到現在，花東防衛指揮部，在漢光演習、立即備戰操演、基地任務，以及光復救災等各項演訓和勤務中，都充分展現部隊優質的表現、與勤訓的成果，他要給予最大的肯定。
賴清德指出，去年年底中國進行環台軍演，第二作戰區迅速反應，展現嚇阻的力量，讓國人能夠充分瞭解國軍官士兵的堅實戰力，讓社會感到安心、放心。他期望新的一年，各位保持軍民一體、強化戰力的原則，與民間力量深化合作、提升全社會防衛韌性，共同守護國家人民的安全。
賴清德並期勉大家，持續秉持忠誠軍風，落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，成為一支「有榮耀、有紀律、有戰力」鋼鐵勁旅。他說，政府也會繼續用最大的努力，給國軍弟兄姊妹最大的支持，強化大家的裝備與環境，提升部隊戰力與士氣，讓大家無後顧之憂。
賴清德並希望朝野政黨能在國防、國家安全議題放下歧見，為自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。他也再次代表全體國人，感謝花東防衛指揮部全體官士兵同仁的辛勞，並向大家拜早年。
賴清德視察空軍包括「天弓三型機動垂直發射架」、「天弓三型相列雷達車」、「天弓三型戰術中心車」。根據簡介，戰術中心車負責目標接戰控制功能的執行，可與上層指管系統連接，執行目標情資交換並接受其作戰管制。相列雷達車主要任務則是提供精確目標資訊給戰術中心，並具備多目標處理能力與火控/上下鏈功能。
