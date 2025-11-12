賴清德喊話立法院長率跨黨派立委聲援沈伯洋 韓國瑜：解鈴還須繫鈴人
中共指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，宣布由公安立案偵辦，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。總統賴清德期待立法院長韓國瑜站出來，率跨黨派立委聲援沈伯洋。韓國瑜今天在立法院回應賴清德喊話，強調「解鈴還須繫鈴人」。
韓國瑜說，從賴清德點名他，很明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。賴清德若真的想幫沈伯洋，應考量廢除民進黨台獨黨綱、重建朝野良性互動、及撤回中國大陸為境外敵對勢力。
中國重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋進行立案偵查，中共官媒央視（CCTV）新聞9日上午發布「起底台獨沈伯洋」影片，威脅會全球抓捕。總統賴清德11日表示，非常期待立法院長韓國瑜站出來維護國會的尊嚴，率領跨黨派委員，聲援沈伯洋。
韓國瑜今天下午在副院長江啟臣的陪同下，在立法院向媒體發表談話，他表示，身為立法院長，對每位立委在院內的言論自由、人身安全、質詢時不受到恐慌和威脅，這是他的職責所在，一定會盡全力保護好每位立委的權責與權益，這點毋庸置疑。
韓國瑜對於被賴清德點名要他出面為沈伯洋發聲表示，想講一句自己心裡的話，很明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。
韓國瑜表示，他今天要一口氣把話說明說透，一張桌子有四隻腳，台灣安全最重要的四隻腳，分別是保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係及維護兩岸和平。賴總統兼民進黨主席，權力一把抓，卻把台灣安全的四隻腳，打斷三隻腳。
韓國瑜指出，民進黨的台獨黨綱還存在，如何保護中華民國？民進黨今年一整年發動大罷免，如何保護台灣的民主自由？賴清德宣布中國大陸為境外敵對勢力，如何維護兩岸和平？只剩下最後一隻腳，就是維護美台關係。
韓國瑜說，如果賴清德真的想幫沈伯洋，應該考量如何恢復台灣安全的四隻腳，讓台灣能夠平穩的站立。如果繼續消費沈伯洋，轉化為在台灣內部做藍綠鬥爭，這對沈伯洋一點都不公平。他相信沈伯洋已處在風口浪尖，心裡壓力極其巨大。
韓國瑜指出，賴清德要想幫助沈伯洋，也幫助全民，讓大多數的台灣人民過著幸福跟快樂的日子，就要維護好台灣安全的四條腿。
韓國瑜表示，過去中共對台灣是文攻武嚇，現在已經開始針對立委立案調查，這一步下來，台灣人民無法接受。真正要幫助沈伯洋，他呼籲賴清德「解鈴還是繫鈴人」，要從源頭著手，立刻凍結或廢除民進黨台獨黨綱， 保護好中華民國；大罷免後重建行政立法間良性互動，不要再搞惡意的政治鬥爭，保護好台灣的民主自由。
韓國呼籲賴清德撤回大陸為境外敵對勢力，兩岸在九二共識的基礎、中華民國憲法規範之下，展開和平交流和平對話，並繼續鞏固好美台關係，這才是真正解決問題的上流源頭，接下來有關沈伯洋個人的問題，大家再一起來如何讓沈伯洋避開這場不可測的凶險。
韓國瑜表示，他認為賴清德這樣講出來，才是負責任，而且對台灣全民來說，大家喘過一口氣，不要有戰爭的壓力，也讓周邊國家看到台海戰爭的引信被拆除，讓台灣人民可以呼吸到安全甜美的空氣，這是美事一樁。
韓國瑜指出，以上是賴清德點名他後，他發自內心的呼籲，要讓台灣人民遠離戰爭，讓台灣的年輕朋友有美好的前途去奮鬥努力，這才是治本之道。
對於國民黨團提出要成立立法院兩岸事務因應對策小組，江啟臣表示，該小組從未真正運作過，但如果有黨團有提出類似的想法、主張，只要來函到院長辦公室，韓國瑜院長也一定會召集朝野黨團協商，畢竟這需要跨黨派的共識，對立法院在因應兩岸相關事務上，才能夠真正發揮正向的作用。
媒體詢問，行政院長卓榮泰日前表示，會在總質詢結束前後，找韓國瑜討論總預算案？韓國瑜回應指出，卓榮泰隨時都跟他保持密切聯絡，過去也已經有好幾次溝通。這次總預算案也會援引過去的慣例辦理，都會有私底下的溝通，而他會再告知朝野黨團，大概模式是這樣，謝謝大家關心。
（責任主編：莊儱宇）
