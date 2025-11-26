賴清德喊話立院朝野坐下討論財劃法 指版本若合理「國防特別預算不會有問題」

總統賴清德今天（26日）親自主持記者會，宣示增加1.25兆元特別國防預算，此外他也呼籲立法院朝野繼續協商《財劃法》。（圖／鄒保祥攝）

總統賴清德今天（26日）在總統府親自主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，宣示增加1.25兆元特別國防預算，以提升台灣的防衛能力。對於近日爭吵多時的《財劃法》修法爭議，賴清德呼籲，希望立法院不分朝野，能基於國家整體利益、人民福祉，重新坐下來好好討論《財劃法》，才會對國家真正有幫助。「如果能討論出合理的《財劃法》，國防特別預算不會有問題。」

在媒體提問階段，賴清德談及《財劃法》，他先是細數過去幾年來台灣經濟成長情況，指出前總統馬英九8年任內平均年經濟成長率2.8%；前總統蔡英文任內年經濟成長率3.2%，股市從8千點上漲到2萬3千多點、成長155%；台灣今年經濟更是有明確成長，包括去年第4季成長率4.84%，今年第1季5.48%、第2季8%、第3季7.6%，今年整體的經濟成長率可望達到6%左右。

賴清德表示，經濟成長率增加，國人平均所得也會增加。現在國人平均所得3萬8千多元美金，比日韓還高。經濟如果持續發展下去，大概在明、後年國人平均所得就會超過4萬美金，這樣自然而然增加稅收。

賴清德提到，蔡英文總統任內每年稅收都有剩餘，1千多億、2千多億、數百億，累積有數千億元之多，蔡任內不僅提高國防預算，強化國防力量，也推動各項建設，投資許多社會照顧，包括0到6歲國家一起養。高中職公立私立免學費，私立大學學費補助、長照2.0等等。「如果《財劃法》是合理的中央地方財政分配，未來中央會有能力去推動國防建設，國家建設經濟發展，以及對人民的照顧。」

話鋒一轉，賴清德說，在野黨兩次《財劃法》修法，第一次從中央搬走了4165億元，讓明年中央總預算不得不舉債3千多億元；第二次修法又從中央拿走2千多億，若按照第二次在野黨修法的版本，中央勢必要舉債5千多億，也會違反《公債法》。

賴清德呼籲，希望行政院跟立法院、朝野黨團能進一步協商。在野黨不能明知政院版本要送出，卻直接逕付二讀、強行表決，沒有經過討論和社會溝通，沒有採納行政院的意見，這樣版本很難推動，對國家整體發展不利。

賴清德說，希望立法院朝野黨團，還有立法跟行政繼續協商《財劃法》，特別是行政院版本《財劃法》已經送到立法院，應交付委員會討論，然後討論出一本新的《財劃法》，既能保持中央力量，也能落實地方自治，這樣對國家、對每一個縣市人民都是好的。

賴清德示警，今年丹娜絲颱風來襲，立法院通過特別預算，對於花蓮堰塞湖災情又通過特別預算，台中非洲豬瘟的疫情爆發也需中央協助。如根據立法院第二次修正通過的《財劃法》，中央未來對於救災都會出現困難，遑論對人民的進一步照顧、經濟進一步發展、國家進一步建設，或者是保護我們國家、提高國防預算。

賴清德喊話，希望立法院不分朝野，能基於國家整體利益，還有每一個人民的福祉，重新坐下來好好討論《財劃法》，這個才是對國家真正有幫助的。如果能討論出合理的《財劃法》，國防特別預算不會有問題。



