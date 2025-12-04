賴清德喊話習近平：先顧好人民而非擴張領土「願助中國解決經濟問題」！美國會協防台灣？紐時專訪搶先看
總統賴清德接受《紐約時報》視訊專訪，被問及中國經濟是否會影響其對台態度，賴總統向中國國家主席習近平喊話表示，非常希望中國在經濟內部競爭的時候，應考慮的不是擴張領土，而是思考如何把中國人民照顧得更好，「台灣很樂意幫助中國、共同合作」，來解決其所面臨的各項經濟問題。 對於認為中國入侵台灣時，美國尤其是總統川普有多大機會會協防台灣？賴總統表示台美關係的確是「堅如磐石」，他也非常期待能透過此次關稅談判，解決美國所需的貿易逆差問題，深化台美經貿關係，更進一步強化雙方友盟關係。
賴總統日前以視訊方式接受《紐約時報》（The New York Times）「DealBook Summit」主持人Andrew Ross Sorkin專訪，在台北時間周四（11/4）凌晨於《紐時》官網以付費直播形式播出，並將在美東時間12/4於其YouTube官網公開影片。
值得特別注意到是，紐約時報該活動官網的來賓介紹名單，以「台灣總統」（President of Taiwan」之頭銜介紹賴清德。
▲總統賴清德接受《紐約時報》「DealBook Summit」視訊專訪，官網以「台灣總統」介紹其頭銜。擷取自《紐約時報》活動官網
就中國2027目標做「最壞打算、最好準備」 賴清德：對和平要有理想而非幻想
主持人問到規模高達400億美元（新台幣1.25兆元）強化防衛特別預算，是否是因看到哪些指標，認為中國侵台威脅正升高？賴總統說，中國對台軍演漸趨頻繁、強烈，更已跨到第二島鏈，影響印太區域，且對台灣統戰滲透也加劇，為保護國家安全、善盡維護台海和平穩定的責任，因此提出國防特別預算。
賴總統強調，他篤信「和平無價，戰爭沒有贏家」，且「對和平有理想，但是不能夠有幻想」，因此「和平必須要靠實力」才能夠獲得。因此台灣一方面提高國防預算、強化國防力量，另一方面也減少對中國依賴，強化經濟韌性。他也期盼與民主陣營肩並肩，發揮嚇阻效果，以備戰來避戰、達到和平目標。
主持人問到習近平曾表示解放軍目標是在2027年前具備武力奪取台灣的能力。賴總統表示台灣必須做「最壞打算，最好準備」，不管中國解放軍何時採取動作，台灣一定要先做好準備，也借機向國際表達台灣一定會保護自己國家、維護區域和平穩定。
▲總統賴清德接受《紐約時報》（The New York Times）「DealBook Summit」主持人Andrew Ross Sorkin視訊專訪。總統府提供
肯定台美關係「堅若磐石」 賴清德盼關稅談判強化台美合作與友盟
賴總統感謝包括G7、美國總統、日本政治領袖等國際社會關注台海，認為和平穩定並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。他表示這些國際領袖共同主張對於台灣社會穩定及區域和平發展有莫大幫助，台灣非常希望能共同維護「以規則為基礎」的國際秩序。
主持人問若中國侵台，賴總統認為美國特別是川普總統，有多大機會協防台灣？他表示台美雖無正式邦交關係，但是非常感謝美國《台灣關係法》及美國政府與國會跨黨派數十年來對台灣提供強而有力的支持，因此台灣與美國的關係的確是堅如磐石。
賴總統強調，川普總統上任之後，對台灣各項合作並沒有中斷，甚至有增加趨勢。他期待能與美國透過此次關稅談判，不僅解決美國所需的貿易逆差問題，也可深化台美經貿關係，更進一步強化美國與台灣的友盟關係。
川普屢談及台灣半導體 賴清德喊話願助美國再工業化
談到台美半導體議題與川普先前的評論，賴總統表示台灣半導體產業雖在未來AI時代扮演關鍵角色，但他必須謙卑地說「台灣半導體產業是全世界共同的資產」，因半導體產業是一個生態系，需全世界共同合作才有辦法發揮功能。
賴總統強調，台灣政府支持台積電或台灣半導體產業到美國、日本、歐洲或任何公司認為需要去的地方，促進世界繁榮與進步。因此他基本贊成川普總統希望台灣半導體或相關廠商能到美國投資，希望台灣能幫美國再工業化。
主持人問川普曾說美國要在未來兩、三年能製造全球四、五成晶片，賴總統表示能理解其希望美國在世界競爭當中能居領先優勢，至於何時能達標，除台灣積極協助，美國政府也一定要幫忙水電土地、人力人才及投資優惠措施，如美國政府做得很好、行政效率愈高，此目標就自然能達到。
喊話習近平照顧人民而非擴張 賴清德：樂意助中國解決經濟問題
主持人最後問賴總統如何看待現在的中國經濟，以及其經濟狀況是否影響習近平對台態度、是否會侵台？賴總統表示，中國目前經濟的確非常不好，台灣今年經濟成長率會高達 7.37%，但中國僅約4%多。
賴總統喊話表示，「非常希望中國國家主席習近平先生在中國經濟內部競爭的時候，他應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好。」他強調台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決其面臨的經濟問題。
總統府說明，「DealBook Summit」係紐約時報年度盛事，旨在促成各界領袖對話及分享對國際局勢之見解及分析。該峰會於美東時間12/3在紐約舉行，這屆講者包括以色列總理Benjamin Netanyahu、美國財政部長Scott Bessent、加州州長Gavin Newsom、Palantir總裁Alex Karp、Turning Point USA執行長暨董事長Erika Kirk等人。
