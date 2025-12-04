賴清德喊話習近平：別只想擴張領土 願助解決經濟
總統賴清德日前以視訊方式，接受紐約時報（The New York Times）「DealBook Summit」主持人Andrew Ross Sorkin專訪，就我國國防、兩岸關係、台美關係、俄烏戰爭及半導體產業等多項議題回應。
針對國防特別預算，賴清德表示，台灣提出400億美元國防特別預算，是因中國對台軍演愈發頻繁，強度持續升高，甚至已跨出第一島鏈進入第二島鏈，影響印太區域安全；同時，中國對台統戰與滲透也日益加劇。基於保護國家安全及善盡維護台海和平穩定的責任，因此提出相關預算。
他強調，和平無價、戰爭沒有贏家，台灣對和平有理想，但不能有幻想，和平必須建立在實力之上，因此在提高國防預算、強化國防力量的同時，也致力減少對中國的依賴，強化經濟韌性，並與民主陣營站在一起，透過備戰達到避戰、實現和平的目標。
對於中國國家主席習近平曾指示解放軍在2027年前具備攻台能力，賴清德表示，台灣必須做最壞的打算、最好的準備，不論解放軍何時採取行動，台灣都必須事先做好準備。
他也感謝國際社會，包括G7、美國、日本等國際領袖，持續關注並強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，對台灣社會穩定及區域和平發展具有重大助益。
談及台美關係，賴清德指出，台灣雖與美國未有正式邦交，但感謝美國國會通過《台灣關係法》，以及雷根總統提出對台灣的六項保證，數十年來美國行政與立法部門跨黨派對台灣提供強力支持，使台美關係堅如磐石。
他並表示，川普上任後，對台合作不僅未中斷，甚至有增加趨勢，台灣期待透過關稅談判，不僅解決美國貿易逆差問題，也能深化台美經貿關係，進一步強化雙邊友盟。
對於俄烏戰爭，賴清德表示，台灣與烏克蘭人民站在一起，希望這場沒有正當性的戰爭能盡快結束，讓烏克蘭人民脫離痛苦，同時尊重烏克蘭的國家尊嚴與人民福祉，並避免後續衝突再起。
在半導體議題上，賴清德指出，台灣雖在半導體產業扮演關鍵角色，但半導體產業本質上是全球共同的資產，是由美國的研發設計、日本的材料設備、荷蘭的先進製程設備、台灣的邏輯製造與韓國的記憶體製造所共同構成的完整生態系。
因此，台灣政府支持台灣半導體產業赴美國、日本、歐洲等地投資，促進全球繁榮與進步。他也表示，對於川普希望台灣半導體相關產業赴美投資、協助美國再工業化與打造人工智慧世界中心，台灣基本上持開放態度。
針對美國希望未來2至3年內生產全球40%至50%半導體的目標，賴清德表示，理解美國的急迫性，但除台灣積極協助外，美國政府也須在土地、水、電、人力、人才供應及投資優惠等方面全面配合，行政效率越高，目標達成的可能性也越大。
對於最先進晶片是否應出口中國的議題，賴清德表示，這屬於美國內政，不便評論，但他回顧台灣在2000年前後曾面臨是否將先進製程移往中國的討論，當時決定不宜西進，事後證明該決定正確，否則不會有今日的台灣半導體產業。
至於人工智慧發展與中國經濟情勢，賴清德表示，人工智慧是否會形成泡沫，學界與實務界仍有不同看法，但各國應採取必要措施避免泡沫化，讓人工智慧能帶動未來全球繁榮發展。
他也指出，中國目前經濟表現不佳，台灣今年經濟成長率可達7.37%，中國僅約4%多，期盼中國領導人將重心放在改善人民生活，而非擴張領土，台灣也願意在經濟層面提供合作協助。
更多東森新聞報導
韓國電子入境卡將台灣列為中國 外交部交涉籲儘速更正
麥玉珍表態參選台中市長 江和樹苦勸：別開玩笑了
中國不甩《舊金山和約》！外交部：中共從未統治過台灣
其他人也在看
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 178
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 131
戴瑋姍、卓冠廷請辭獲准 賴清德宣布由「他」回任發言人
即時中心／顏一軒、陳治甬報導身兼民進黨主席的總統賴清德今（3）日在中常會中宣布，組織部主任張志豪、發言人卓冠廷與戴瑋姍因將投入明（2026）年的地方議員選舉，已向他請辭，未來綠委李坤城將回任中央黨部發言人，期盼他能襄助秘書長徐國勇的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。民進黨今日下午召開第21屆第57次中常會，由黨發言人韓瑩會後轉述賴主席致詞。賴清德指出，中央黨部組織部張志豪主任，以及黨部發言人卓冠廷、戴瑋姍因將投入明年地方議員選舉，已經辭去中央黨部的職務。綠委李坤城將回任民進黨發言人。（圖／民視新聞）賴清德說，3人在黨中央任職期間，無論是在黨務的推動，還是政策的宣導、議題的辯護，都給予黨很大的幫助；他謹代表中央黨部，向3位優秀的同志表達感謝，謝謝他們這段時間以來的辛勞付出。他並提醒有意投入明年地方公職選舉的黨工同仁，依黨部《公職候選人提名條例》第六條的規定，應在12月24日前提出辭職，同時宣布李坤城將接任黨部發言人。談及李坤城的各項條件與經歷，賴清德則表示，李委員中央地方歷練完整，曾經擔任新北市議員、議會黨團總召，也擔任過黨部發言人，與立院黨團副幹事長，不僅了解地方脈絡，也熟悉政策溝通，期待他回任黨部發言人團隊後，能夠與吳崢、韓瑩兩位發言人，共同襄助徐國勇的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。原文出處：快新聞／戴瑋姍、卓冠廷請辭獲准 賴清德宣布由「他」回任發言人 更多民視新聞報導回到日治時代？中國否認《舊金山和約》 林楚茵：高市戳破中共「國王新衣」台中男稱「喝20包毒咖啡」闖游泳池 持槍朝6歲女童扣扳機藍白擋下財劃法、國防特別條例 卓榮泰懇託：讓公務員好好執行民視影音 ・ 15 小時前 ・ 9
挺鄭麗文沒市場！賴瑞隆曝這人：在保持距離
[NOWnews今日新聞]民進黨2026高雄市長初選激烈進行中，民進黨立委賴瑞隆今（3）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪表示，鄭麗文當選黨主席後，藍委柯志恩始終想保持距離，甚至於在一些看法或說法上...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 63
藍白剛擋下國防預算「中國就實彈射擊」 林飛帆嘆危機：傷害台灣國安
總統賴清德宣布8年1.25兆國防特別預算，國民黨主席鄭麗文痛批在玩火，國民黨立法院黨團總召傅崐萁還說是挑釁，然而國民黨、民眾黨昨（2）日在立法院封殺國防特別條例後，中國就在渤海實施實彈射擊。對此，國安會副秘書長林飛帆今（3）日直言，這是非常大的危機，對台灣的國家安全是很大的傷害，「中國在挑釁所有周邊區域國家，這件事情應該是常識！」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 216
不選台北市長！王世堅首曝原因超心酸
[NOWnews今日新聞]民進黨立委王世堅今（2）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪，作為台北市長熱門人選，他首度談及不參選原因，直言因自己是228與白色恐怖受難者後代，若輸給蔣家的下一代，他將無法...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 161
賴清德示警「愛國者治台」 遭嗆「現在是害台者治台」
總統賴清德2日發出嚴正警告，指在野黨若接受中國要求的九二共識及一個中國原則，未來恐淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。同日晚間，國民黨副主席蕭旭岑隨即強硬回應，台灣現在就是「害台者治台」，批評賴政府推動龐大軍購預算排擠民生需求，並指責賴清德政府將台灣推向戰爭邊緣。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 217
藍白三人爭宜蘭縣長提名 民眾黨徵召陳琬惠盼協調最強陣容
現任宜蘭縣長林姿妙自2018年上任，明年將屆滿兩任、無法再參選。面對縣長寶座將出現空缺，藍白兩黨多位人士皆躍躍欲試，角逐地方百里侯。其中藍營方面，除了呼聲最高的立委吳宗憲外，宜蘭縣議長張聖德也已提前在地方掛上看板爭取支持；民眾黨確定徵召的陳琬惠近日亦更換形象...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 5
1.25兆國防條例被「暫緩列案」 綠營：遂行習近平指令
政治中心／綜合報導總統賴清德提出的1.25兆國防特別條例，在立法院程序委員會中被國民黨團"暫緩列案"，包含行政院版財劃法、立委赴中報備也持續被擋。綠營痛斥藍營惡擋國安法案，卻在院會把離島自貿區逕付二讀、給中國洗產地的機會，痛斥他們不敢討論，只顧著遂行習近平指令。民視 ・ 1 天前 ・ 37
民眾黨真內鬥了？蔡壁如談李有宜退黨：外界難免覺得與黃主席有關
即時中心／高睿鴻報導前民眾黨發言人李有宜昨（30）日無預警宣布退黨，引發外界譁然。由於她過去已在新北三蘆區經營許久、累積一定的地方實力；加上前一次立委選戰對決民進黨強將林淑芬，她以「藍白合示範區」之姿奪8萬4000餘票，最終高票落選，累積不少知名度。但現在卻傳，她的退黨決定，疑似與黨中央在該選區「空降」周曉芸（主席黃國昌子弟兵）競選議員有關；對此，前民眾黨立委蔡壁如也出面回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
川普擬關委領空 傳防長令：運毒船不留活口
美國總統川普揚言要關閉委內瑞拉的領空，但又不說明原因，有意營造即將空襲委國的氣氛。近日傳出，國防部長赫格塞斯空襲運毒船的行動中，下令對同一艘船進行第二次攻擊，刻意擊斃船上生還者，此舉明顯違反國際法，美國國會已經展開調查。川普證實已經與委國總統馬杜洛通過電話，白宮官員透露，馬杜洛提出的下台條件，川普通通拒絕，還限期他一個星期內離境；周一，馬杜洛現身造勢場合，破除他已經逃跑的謠言。TVBS新聞網 ・ 22 小時前 ・ 7
藍白擋下財劃法、國防特別條例 卓榮泰懇託：讓公務員好好執行
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導立法院程序委員會昨（2）日封殺行政院所提之1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案及《財劃法》修正案。對此，行政院長卓榮泰今（3）日表示，只有通過明年的中央政府總預算（案）跟（院版）財劃法（修正），才能讓國家的建設透過政策與預算，讓所有模範公務員好好去執行。今日下午2時30分，卓榮泰前往行政院人事行政總處公務人力發展學院，出席「114年行政院模範公務人員頒獎典禮」，並於行程中短暫接受媒體聯訪。記者提問，怎麼看藍白擋下國防預算跟《財劃法》？對此，卓榮泰指出，今天要請模範公務人員大家一起更加努力，因為很多的公務人員都為全國的國人在努力、在奉獻，只有通過明年的中央政府總預算（案）跟（院版）財劃法（修正），「才能讓我們好好的把國家的建設透過政策跟預算，讓這些所有的模範公務人員好好去執行；對福國利民的政策，我們才有所表現」。對此，民進黨立委吳思瑤則表示，總統國防特別條例被擋、政院版《財劃法》被擋第2次、國安法案被擋722次，執政黨議案連列案都被擋，法案連掛號都不給！她怒批，是要卑劣到什麼程度？藍白法案要過就過，連討論都懶！執政黨法案要擋就擋，連討論都不給！藍白立委尸位素餐，不想討論法案是你家的事！民進黨團認真負責，想討論法案也不行？民生、國安全都擋，不審法案，那延會要幹嘛？原文出處：快新聞／藍白擋下財劃法、國防特別條例 卓榮泰懇託：讓公務員好好執行 更多民視新聞報導打擊毒品絕不妥協！ 卓揆親臨緝毒成果記者會陳玉珍版「離島條例」逕付二讀！陳培瑜怒問：到底要幫中國開多大的門？傳核二、核三可能重啟 朱立倫這樣看民視影音 ・ 16 小時前 ・ 1
川普簽署台灣保證落實法案 強制國務院定期審查對台交往準則
美國總統川普於當地時間2日簽署《台灣保證落實法案》，強制美國國務院須定期審查對台交往準則，並解除與台灣互動的自我限制。我外交部對此表達感謝，並指該法案旨在強化《2020台灣保證法》執行，顯見美國國會跨黨派與行政部門支持深化台美關係。公視新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
戰貓加持！蕭美琴勤走地方輔選 蘇巧慧大讚：非常加分
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導距離2026年九合一選戰倒數362天，副總統蕭美琴近期輔選行程增加，接連與民進黨台中市長參選人何欣純、新北市長參選人蘇巧慧合體勤走地方拜廟。對此，蘇巧慧今（2）日回應，蕭副總統的戶籍就在新北，也一直擁有高人氣，倘若能多來走走幫忙，當然對議員與市長的選舉都有加分。蘇巧慧表示，蕭美琴副總統在駐美期間締造最好的台美關係，台美從防疫到戰略合作都非常緊密，得到大家的肯定，她強調，蕭副總統戶籍就在新北，也一直擁有很高的人氣，她如果能來多走走幫忙，當然對市長到議員的選舉都會非常加分。原文出處：快新聞／戰貓加持！蕭美琴勤走地方輔選 蘇巧慧大讚：非常加分 更多民視新聞報導不畏中國打壓！巴拿馬國會訪團睽違8年抵台 林佳龍盼兩國重啟夥伴關係九合一倒數364天！不只要選上新北市長 蘇巧慧親曝總目標重啟核二？蘇巧慧喊言之過早：無核廢又安全才不反對民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
打破台美互動紅線！ 川普簽署「台灣保證實施法」｜#鏡新聞
美國總統川普2日簽署台灣保證實施法案，法案內容規定美國國務院，重新審視台美往來準則，目的要打破台美交往互動的紅線，而且明確規定，至少每5年需審查1次台美交往準則，並於審查完成90天內向國會提交報告，外交部長林佳龍和專家都分析，這讓疑美論不攻自破。鏡新聞 ・ 18 小時前 ・ 1
川普簽署台灣保證實施法案！檢討對台限制 美台往來再突破
（記者石耀宇／綜合報導）白宮於12月2日宣布，美國總統川普已正式簽署「台灣保證實施法案」，要求美國國務院定期強 […]引新聞 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
川普簽字了！《台灣保證實施法》正式生效
[NOWnews今日新聞]白宮表示，美國總統川普週二（2日）正式簽署了「台灣保證實施法案」，要求美國國務院審查美國與台灣交往的準則。此舉正值外界日益擔憂中國可能會對台灣採取行動之際，這項法案將被視為深...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 16
國民黨2028時代重任
近日賴政府對陸舉措日益激烈，如示警北京以2027年完成武統台灣為目標，陸委會謂料敵從寬；大幅增加對美軍購達1.25兆，陸配徐春鶯更遭收押禁見。內部衝突與兩岸風險遽增，實有違國家領導人應帶來安定與四鄰和睦的基本責任。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
賴清德警告「愛國者治台」 藍：若熟讀憲法不會說這番話
台北市 / 綜合報導 總統賴清德公開表示，如果在野黨接受中國要求的九二共識，以及一個中國原則，未來恐怕會淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。國民黨立委徐巧芯則說，國民黨認同九二共識不是一天兩天，如果賴清德認為自己是中華民國的總統，並熟讀憲法的話，不會說出這番話。外交部長林佳龍說：「在台灣方面有沒有外交部長，我就在這裡不管是台灣的護照，或外交部長的名片我們都可以走遍天下。」回擊中方挑釁，接著強調中華民國，有行使主權的能力，不過在上週「川習通話」後，外交部分析美中互動進入「暫緩期」，川普政府也展現出，對台政策立場的延續，但立法院程序委員會中，藍白聯手擋下1.25兆國防預算，林佳龍認為將給國際社會，傳達錯誤訊息。立委(民)沈伯洋VS.外交部長林佳龍說：「當然會有一些可能負面的解讀，那我們當然也期待就是立法院可以讓它，儘快地進入程序委員會進行實質的討論。」呼籲法案盡速排審，再看看美國媒體「彭博社」，專欄作家瓦斯瓦尼指出，北京正在密切研究川普政府，逐漸成形的「俄烏和平框架」，觀察為了達成協議，願意對俄羅斯讓步到何種程度，尤其隨著華府對台訊號日益模糊，習近平統一台灣的意圖卻越發明確，「這讓台灣處於危險境地」。昨(2)日藍白封殺國防條例後，中國隨即在渤海實施實彈射擊。立委(民)林楚茵說：「國防特別預算被封殺之後，中共立刻就發動了軍事的動作，所以言下之意這就是一個所謂的裡應外合。」總統賴清德示警，在野黨如果接受中國要求的，九二共識及一個中國原則，未來恐怕淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。立委(國)徐巧芯說：「國民黨認同這個九二共識，不是一天兩天是長期的這個政策，如果賴清德總統認為自己是中華民國的總統，有熟讀中華民國的憲法的話，今天就不會說出這番話來。」立委(民)沈伯洋說：「長期以來國民黨所享受的這個紅利，就是他們認為他們能夠跟共產黨談判，所以呢不管今天共產黨對台灣要做什麼事情，它都要透過國民黨作為一個仲介。」當前中國對台威脅日益加劇，也影響響內部政治氛圍。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前 ・ 1
川普簽署《台灣保證實施法案》 吳沛憶嗆中國：抱歉，我們先Go了
美國國會日前通過《台灣保證實施法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）今天將這項法案簽署成法。民進黨立委吳沛憶說，世界都在邁向未來，只有中國還想回到過去，試著讓故事繼續，2025年了，不可能中國還在舊金山和約這題。抱歉，我們先Go了。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1