賴清德喊話習近平：別只想擴張領土 願助解決經濟

總統賴清德日前以視訊方式，接受紐約時報（The New York Times）「DealBook Summit」主持人Andrew Ross Sorkin專訪，就我國國防、兩岸關係、台美關係、俄烏戰爭及半導體產業等多項議題回應。

針對國防特別預算，賴清德表示，台灣提出400億美元國防特別預算，是因中國對台軍演愈發頻繁，強度持續升高，甚至已跨出第一島鏈進入第二島鏈，影響印太區域安全；同時，中國對台統戰與滲透也日益加劇。基於保護國家安全及善盡維護台海和平穩定的責任，因此提出相關預算。

他強調，和平無價、戰爭沒有贏家，台灣對和平有理想，但不能有幻想，和平必須建立在實力之上，因此在提高國防預算、強化國防力量的同時，也致力減少對中國的依賴，強化經濟韌性，並與民主陣營站在一起，透過備戰達到避戰、實現和平的目標。

對於中國國家主席習近平曾指示解放軍在2027年前具備攻台能力，賴清德表示，台灣必須做最壞的打算、最好的準備，不論解放軍何時採取行動，台灣都必須事先做好準備。

他也感謝國際社會，包括G7、美國、日本等國際領袖，持續關注並強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，對台灣社會穩定及區域和平發展具有重大助益。

談及台美關係，賴清德指出，台灣雖與美國未有正式邦交，但感謝美國國會通過《台灣關係法》，以及雷根總統提出對台灣的六項保證，數十年來美國行政與立法部門跨黨派對台灣提供強力支持，使台美關係堅如磐石。

他並表示，川普上任後，對台合作不僅未中斷，甚至有增加趨勢，台灣期待透過關稅談判，不僅解決美國貿易逆差問題，也能深化台美經貿關係，進一步強化雙邊友盟。

對於俄烏戰爭，賴清德表示，台灣與烏克蘭人民站在一起，希望這場沒有正當性的戰爭能盡快結束，讓烏克蘭人民脫離痛苦，同時尊重烏克蘭的國家尊嚴與人民福祉，並避免後續衝突再起。

在半導體議題上，賴清德指出，台灣雖在半導體產業扮演關鍵角色，但半導體產業本質上是全球共同的資產，是由美國的研發設計、日本的材料設備、荷蘭的先進製程設備、台灣的邏輯製造與韓國的記憶體製造所共同構成的完整生態系。

因此，台灣政府支持台灣半導體產業赴美國、日本、歐洲等地投資，促進全球繁榮與進步。他也表示，對於川普希望台灣半導體相關產業赴美投資、協助美國再工業化與打造人工智慧世界中心，台灣基本上持開放態度。

針對美國希望未來2至3年內生產全球40%至50%半導體的目標，賴清德表示，理解美國的急迫性，但除台灣積極協助外，美國政府也須在土地、水、電、人力、人才供應及投資優惠等方面全面配合，行政效率越高，目標達成的可能性也越大。

對於最先進晶片是否應出口中國的議題，賴清德表示，這屬於美國內政，不便評論，但他回顧台灣在2000年前後曾面臨是否將先進製程移往中國的討論，當時決定不宜西進，事後證明該決定正確，否則不會有今日的台灣半導體產業。

至於人工智慧發展與中國經濟情勢，賴清德表示，人工智慧是否會形成泡沫，學界與實務界仍有不同看法，但各國應採取必要措施避免泡沫化，讓人工智慧能帶動未來全球繁榮發展。

他也指出，中國目前經濟表現不佳，台灣今年經濟成長率可達7.37%，中國僅約4%多，期盼中國領導人將重心放在改善人民生活，而非擴張領土，台灣也願意在經濟層面提供合作協助。

