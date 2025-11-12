賴清德喊話聲援沈伯洋 韓國瑜批：自己生病要別人吃藥

台北市 / 林禎倚 綜合報導

中國官方日前指控民進黨立委沈伯洋涉嫌「分裂國家罪」，除了立案調查外，更威脅將透過國際刑警組織在全球範圍內通緝、追捕沈伯洋。總統賴清德昨(11)日呼籲立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓國瑜今(12)日受訪回應，「我很想講我心裡的話，今天一個人生病，讓別人吃藥」。並提出保護台灣安全的四支腳，呼籲賴清德以民進黨主席身份凍結或廢除台獨黨綱、撤回大陸為境外敵對勢力說法才是解決問題的辦法。

韓國瑜表示，他身為立法院長，對每一位立委在立法院內言論自由、人身安全，質詢關切國家大事時不受恐嚇威脅，這是立法院長職責所在，這點無庸置疑。

韓國瑜提到關於賴清德點名要他出面發聲，「我很想講我心裡的話，今天一個人生病，讓別人吃藥，從賴清德總統點這個名，我們看明顯看得出來，真的是自己生病，讓別人吃藥，一張桌子有四隻腳，台灣的安全也是四隻腳，台灣安全四隻腳是哪四隻腳？我們今天把一口氣把話說明說透。」

韓國瑜說明，台灣安全的四支腳，第一隻腳是保護中華民國，第二隻腳是保護民主自由，第三隻腳是維護好美台關係，第四隻腳是維護好兩岸和平，「兩個保護、兩個維護」，是台灣安全最重要的四隻腳，保護中華民國、保護民主自由，維護美台關係、維護兩岸和平。

韓國瑜批評，賴清德身兼民進黨主席，黨政軍權力一把抓，這四隻腳，賴清德跟民進黨打斷了三隻腳，他也質疑，民進黨台獨黨綱擺在那裡，要如何保護中華民國？今年一整年發起大罷免，如何保護民主自由？宣布中國大陸為境外敵對勢力，如何維護兩岸和平？只剩下最後一隻腳，維護台美關係。

韓國瑜續指，如果賴清德真的想幫助沈伯洋，應想辦法維繫這台灣四隻腳，如果繼續消費沈伯洋，轉化成台灣內部藍綠鬥爭，這對沈伯洋一點都不公平，「我相信他本人已經處在風口浪尖，心裡壓力極其巨大，我們要想怎麼幫這個委員，也幫台灣2300萬人，讓大多數的台灣人民過得幸福跟快樂的日子，就要維護好台灣安全這四條腿，所以我建議賴清德總統，面對沈伯洋委員這個事情，我們可以察覺到，過去中共對台灣是文攻武嚇，現在已經開始針對立法委員 開始立案調查，這一步下來，台灣人民是無法接受，我們真正真的要幫助沈伯洋，我呼籲賴清德總統，解鈴還須繫鈴人，要從源頭著手」。

韓國瑜呼籲，賴清德用民進黨黨主義身份，立刻凍結或者廢除台獨綱領，保護好中華民國；大罷免之後重新建立好行政立法部門之間良性的互動，不要再搞惡意的政治鬥爭，保護好台灣的民主自由；撤回大陸為境外敵對勢力，兩岸在九二共識的基礎之下，中華民國憲法規範之下，展開和平交流和平對話；還是一樣繼續鞏固好美台關係，這才是真正真正解決這個問題的上流源頭。

韓國瑜說，再接下來是沈伯洋個人的問題，「我們一起來如何讓他避開，非常不可測知的兇險，我覺得賴清德總統如果這樣子講出來，才是負責任的，而且對台灣2300萬人來說，我們喘過一口氣，我們不要有戰爭的壓力，對我們周邊的國家，日本、新加坡、南韓、東南亞國家，包括美國，大家看到台灣海峽，兩岸戰爭的引信被拆除掉，讓台灣人民呼吸到安全甜美的空氣，這不是美事一樁嗎？這是我對賴清德總統給我的名，我覺得我發聲內心的來呼籲，讓台灣人民遠離戰爭，讓台灣的年輕朋友，有美好的前途去奮鬥努力，我想這才是治本之道。」

