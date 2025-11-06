賴清德喊話與高市早苗政府深化合作 盼打造韌性夥伴關係
總統賴清德今天（6日）上午接見「全日本台灣連合會回國致敬團」，感謝「全台連」凝聚旅日僑界的力量，促進台日友好。對於日本首相高市早苗就任，賴指出，台灣希望能與日本政府持續在經貿、科技、安全等領域深化合作，並結合彼此在綠能、數位轉型的經驗與技術，打造更具韌性的夥伴關係。
賴清德致詞時表示，自2017年成立以來凝聚旅日僑界力量，透過文化、教育以及公益活動，讓更多日本朋友認識台灣、了解台灣，是促進台日友好的重要推手。
賴清德指出，台灣與日本相互扶持的夥伴，共同走過震災、疫情等挑戰，今年9月花蓮發生馬太鞍溪堰塞湖災情，日本各界紛紛表達關切，日本政府提供台灣投入式水位觀測儀器，用於堰塞湖的監測，也有日本志工到現場協助復原工作，再次展現台日之間真摯的情誼，令人感動和感謝。
賴清德續指，期待台日之間不只加強防災合作，也能共同促進雙邊產業進一步發展，像是台積電在熊本設立晶圓廠，不但是企業投資、強化彼此產業韌性，也讓全球半導體民主供應鏈更加堅實、更有競爭力。
賴清德提到，上個月日本首相高市早苗剛就任，台灣希望能與日本政府持續在經貿、科技、安全等領域深化合作，並結合彼此在綠能、數位轉型的經驗與技術，打造更具韌性的夥伴關係。
賴清德說，目前政府積極推動「AI新十大建設」，發展量子科技、矽光子與機器人等關鍵技術，協助產業導入AI應用，讓台灣邁向全面智慧化時代，生醫產業也納入「國家希望工程」，期盼結合臺灣自身醫療實力與科技優勢，發展智慧醫療、精準醫療帶動產業發展，打造另一座護國神山。
賴清德提到，未來期待繼續為台日情誼而努力，政府也將持續強化國家競爭力、深化與民主夥伴的連結，讓台灣在國際舞台上發揮更大影響力，為印太區域和平、繁榮做出更多貢獻，並再次感謝「全台連」的努力與付出，也歡迎常回來台灣。
