賴清德喊話藍白：若任何憲政單位無限擴張權力 被放棄的是國家

總統賴清德元旦談話。廖瑞祥攝



總統賴清德今（1/1）早在總統府發表2026新年談話。對於藍白有不少爭議法案恐闖關，賴清德今天（1/1）回應，如果任由任何一個憲政單位無限擴張權力，到最後傷害的是人民，被放棄的是國家，2025年已經過去了，2026年的開始，希望朝野能夠合作。

賴清德發表談話後接受聯訪，針對過去一年立法院通過不少法案，行政團隊認為很多法案有違憲爭議，若未來立法院持續推行法案，執政團隊評估窒礙難行，將如何應對？賴清德表示，2024年的總統立委選舉，民進黨贏得總統、副總統的選舉，所以政府由民進黨當家，國民黨加民眾黨贏得國會的多數，立法院是由國民黨跟民眾黨當家。

廣告 廣告

賴清德說，本來預期政黨之間是要既競爭又合作，但是過去一年多來，我們看到立法院朝野並沒有辦法如預期的進行各項合作，反而是在野黨主導種種修法。在去年強行通過的《立法院職權行使法》，很罕見被憲法法庭裁判，不僅侵犯總統的職權，也侵犯行政院、監察院、司法院的權力。

賴清德續指，但這樣一個結果，並沒有讓國民黨跟民眾黨在立法院得到改善，反而變本加厲，通過了許多違憲違法的法案，他特別請在野黨能夠了解，民主政治就是政黨政治，不同政黨沒有關係，「但我們只有同一個國家，我們必須以國家利益為先」，並且在立法院推動各項法案，也能夠以憲政秩序為基礎。

賴清德說，他剛在致詞當中也特別強調，我國是五權憲法，如果任由任何一個憲政單位無限擴張權力，到最後傷害的是人民，被放棄的是國家，2025年已經過去了，2026年的開始，希望朝野能夠合作，希望在野黨思考目前正在推動的法案，對國家社會人民所帶來的衝擊與影響。

更多太報報導

中共對台軍演新式戰力 賴清德批：國內仍有人替中國找藉口

點出執政五大問題「愛台灣成鬥爭工具」 民眾黨：在野撐起國家

自辦元旦升旗連「標配」馬英九都缺席 鄭麗文喊話朝野「都是一家人」