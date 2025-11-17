賴清德喊話要立院保護沈伯洋 羅智強嗆：門都沒有！堅決反對

民進黨立委沈伯洋日前遭大陸公安立案偵查並揚言全球抓捕，總統賴清德向立法院長韓國瑜喊話，要求立院協助保護沈伯洋。對此，國民黨團書記長羅智強質疑沈伯洋追殺陸配時是否想過誰來保護弱勢陸配，強調民進黨提案要立法院保護沈伯洋「門都沒有，我絕對反對到底」。

國民黨團書記長羅智強。（資料圖／中天新聞）

羅智強指出，這兩年在台灣打壓陸配最用力的民進黨立委就是主張「所有兩岸交流都是統戰」的沈伯洋。他表示，當看到沈伯洋被大陸通緝，一點也不值得同情。羅智強批評，賴清德要韓國瑜保護沈伯洋，民進黨在立法院提案要立法院保護沈伯洋，只覺得荒謬可笑。

羅智強表示，欺負陸配、自作自受的沈伯洋有什麼資格要別人保護他。他強調，你怎麼對待別人，就別怪別人怎麼對待你。

羅智強細數，沈伯洋是民進黨最早主張剝奪陸配參政權的立委。他提案修《兩岸人民關係條例》，要求陸配若要從政必須放棄中華人民共和國國籍。羅智強說明，由於兩岸同屬一中憲法架構，有主權互不承認的政治障礙，要陸配放棄對岸國籍根本不可能，這也是《兩岸人民關係條例》存在的原因。

民進黨立委沈伯洋遭大陸公安立案調查。（資料圖／中天新聞）

羅智強表示，無論是陳水扁、馬英九或蔡英文執政時期，都是以《兩岸人民關係條例》而非《國籍法》規範陸配權利，這幾位總統也從未強人所難要陸配放棄國籍才能參政。他引述沈伯洋的說法，「陸配拿不到放棄中國籍證明而被剝奪參政權，那是中國的問題，不是台灣的問題」。

羅智強進一步說，由於藍白在立法院多數，沈伯洋踐踏陸配參政權的惡法無法通過。於是賴清德乾脆跳過修法，直接採用沈伯洋剝奪陸配參政權的論述。有了沈伯洋剝奪陸配的理論基礎，民進黨接著展開對參政陸配的大追殺、大清算。

羅智強指出，南投的前縣議員、花蓮的村長、新北、台北、桃園的里長，許多在台灣生活幾十年、一票一票贏得選舉的陸配，都因為沈伯洋的主張而被民進黨剝奪公職。陸配被歧視，甚至因此斷了在台灣的工作與生路。

羅智強質疑，沈伯洋被大陸通緝要韓國瑜和立法院保護，請問沈伯洋追殺陸配時有沒有想過誰來保護弱勢的他們。他質疑沈伯洋清算陸配時，賴清德有沒有以總統身分保護陸配，民進黨要不要提案譴責賴清德和沈伯洋清算陸配。羅智強直言，對於民進黨提案要立法院保護沈伯洋「門都沒有，我絕對反對到底」。

