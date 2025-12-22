賴清德喊話醫師幫勸在野立委 網痛批：一句話摧毀醫病信任

總統賴清德21日出席醫療韌性研討會時，針對明年度中央政府總預算卡關立法院一事，向在場醫師喊話，若在門診服務時碰到在野黨立委或其親朋好友，勸說對方，「國家利益應放在最優先」。此番言論引發網路熱議，有粉專質疑，是否要醫生看病前先進行政治洗腦；更有網友狠酸「謝謝賴清德一句話摧毀醫病信任關係」。

總統賴清德。（資料圖／中天新聞）

臉書粉專《政客爽》發文模擬按照賴清德提到的情境，病人看病跟醫生說「我肚子痛」，醫生要回應「那你跟藍白立委說國家利益很重要」。政客爽痛批，「笑死，所以是呼籲醫生看病還要政治洗腦嗎？」

貼文也引發網友熱烈討論，不少民眾對此發言表達強烈不滿。有網友留言指出，先給軍人加薪、醫護加薪吧，也有人批評40%真的輸到語無倫次，人民看個病也要對病患念咒洗腦嗎。

部分網友更擔憂此舉將破壞醫病關係，留言狠酸，「謝謝賴清德一句話，摧毀醫病信任關係，以後每個醫生都會嘗到被病患質疑政治傾向導致醫療互不信任的苦。」另有網友質疑民進黨有把國家利益放在眼裡嗎，並反問這樣算不算醫生違反個資法了。

網友對於將政治帶入醫療場域表達憂慮，有人認為政治最不該帶到學校醫院，也有人質疑好恐怖，醫生看病要先審查病人政治立場。更多網友提出疑問，現在連看醫生都要先問那個政黨的嗎、看醫生跟國家利益有啥關係，又不是沒付錢、所以看病要問藍綠白。

