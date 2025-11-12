賴清德喊話韓國瑜聲援沈伯洋遭藍白批情勒！黃暐瀚：立委被通緝應如2005年不分黨派聲援
黃暐瀚：賴清德「幹事長上身」 提醒立法院長本就該保護委員
中共以「分裂國家罪」指控民進黨立委沈伯洋並立案偵辦，總統賴清德昨日喊話立法院長韓國瑜率跨黨派立委聲援，引發在野黨強烈批評。國民黨立委王鴻薇直批「三軍統帥毫無擔當」，民眾黨總召黃國昌也轟民進黨只剩情勒在野黨一招。政治評論員黃暐瀚則分析，賴清德是以過去幹事長經驗期待院長發聲，黃暐瀚指出，2005年台灣朝野一致反對《反分裂國家法》，如今立委被依此法通緝，朝野更應不分黨派聲援。
藍白齊轟：總統推責任給院長
賴清德昨日表示，大陸對台灣無管轄權，沈伯洋捍衛國家主權並無違法，期待韓國瑜站出來維護國會尊嚴，率跨黨派立委聲援沈伯洋，否則「今天是民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。
國民黨立委王鴻薇質疑，難道韓國瑜現在是總統？批評三軍統帥毫無擔當。民眾黨總召黃國昌也批評，民進黨整天喊抗中保台，卻只剩情勒在野黨一招。
韓國瑜回應表示，賴清德的點名是「自己生病讓別人吃藥」。他提出台灣安全「四隻腳」論述，批評賴清德身兼民進黨主席，黨政軍情報一把抓，卻打斷保護中華民國、保護民主自由、維護兩岸和平三隻腳，不應將此事轉化為藍綠鬥爭消費沈伯洋。
黃暐瀚：賴清德「幹事長上身」盼立法院長發聲保護自己的委員
針對輿論說賴清德自己去講就好，何必「要求」韓國瑜去發聲？黃暐瀚分析，賴清德是以過去擔任立法院幹事長的經驗，認為立法院長保護自己的委員是職責所在，應該發出聲明。他說賴清德可能是「幹事長上身」，期待立法院對國會議員發出看法。
黃暐瀚：立委被中共通緝應不分黨派一致聲援
黃暐瀚指出，2005年中共通過《反分裂國家法》時，台灣不分朝野都反對這部法律，包含國民黨縣市首長、黨主席跟總統參選人當時都表態反對。他指出，「如果沈伯洋或其他人以這一點被立案通緝，台灣的立場應該是一致的」——既然當年朝野都認為這部法律不該存在，現在台灣立委被依此法通緝，朝野更應該不分黨派一致聲援。
黃暐瀚也指出，中共對台灣2350萬國民本來就沒有強制力，「我們又不是歸中華人民共和政府管」，台灣民眾不去中國大陸即可。他表示，其他國家是否會配合中共引渡被通緝者，要看與中華人民共和國有邦交的國家後續狀況，但中華民國政府的官員、軍隊、警政、司法，絕對會維護中華民國民眾的安全。
其他人也在看
轟韓國瑜無腦嗆賴清德！周玉蔻酸「降格為國台辦主任」：坐等梁文傑電他
民進黨立委沈伯洋遭中共以涉犯「分裂國家罪」立案調查，並揚言全球通緝，總統賴清德則點名立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓國瑜今（12日）則回應，「自己生病讓別人吃藥」，反讓賴清德廢除台獨黨綱、撤回中國為境外敵對勢力。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文痛批，韓國瑜無顏（恐怕也是無腦）回應賴清德，降格為中國國台辦主任嗆聲賴總統，坐等陸委會副主委梁文傑出來電他。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
竹市府糗了！高虹安「挖大秘寶」遭打臉 法院認證：破壞棒球場
即時中心／高睿鴻報導新竹棒球場自落成以後，便不斷捲入政治風暴，新竹市長高虹安更不斷藉由「開挖大秘寶」，做為攻擊前市府、以及前市長林智堅的輿論籌碼。但新竹市議員楊玲宜今（12）日曬出桃園地院判決書，指出竹市棒球場營造廠商「具佳」被判敗訴、駁回其求償4100萬全場換土工程費，且還得賠償施工包商「揚名實業」737萬；理由就是市府逕行多次開挖破壞現場，且拒絕讓包商驗收，非包商之過，故駁回4100萬求償金。民視 ・ 18 小時前
賴清德喊話立法院長率跨黨派立委聲援沈伯洋 韓國瑜：解鈴還須繫鈴人
中共指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，宣布由公安立案偵辦，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。總統賴清德期待立法院長韓國瑜站出來，率跨黨派立委聲援沈伯洋。韓國瑜今天在立法院回應賴清德喊話，強調「解鈴還須繫鈴人」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
暨大宿舍迎來「新室友」 校友喊：要回去住
[NOWnews今日新聞]南投埔里鎮國立暨南大學，近期宿舍添購新設備引發關注！校方宣布全新購入小冰箱「1間1台」，總共採購500多台，最近陸續到貨，不僅住宿生開心，更讓畢業的學長姐「暴動」，甚至在臉書...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 1 天前
曹興誠拱沈伯洋選北市長 名醫提綠2026夢幻名單：這畫面太美
各界都在關注民進黨2026台北市長人選，究竟會派誰出來？聯電創辦人曹興誠今（12）日建議總統兼民進黨主席賴清德，徵召沈伯洋參選台北市長，其各方面都能輾壓現任市長蔣萬安。對此，胸腔科名醫蘇一峰，提出民進黨2026地方大選「夢幻名單」，狠酸這畫面太美了。中天新聞網 ・ 16 小時前
竹市棒球場統包商巨佳積欠工程款挨告判賠 (圖)
新竹市立棒球場工程次承包商不滿統包商巨佳營造積欠工程款提告，桃園地方法院判決巨佳應給付包商揚名實業新台幣737萬餘元及利息，全案可上訴。圖為新竹市立棒球場空拍景象。中央社 ・ 19 小時前
如果韓國瑜選總統
國民黨主席鄭麗文上任還不過10餘日，國民黨內的情勢已經出現翻天覆地的變化，受到非洲豬瘟影響的台中市長盧秀燕似乎已經不是未來的共主，鄭麗文也曾點到韓國瑜可能參選2028。韓國瑜究竟是真的可能參選，抑或只是鄭麗文用來平衡盧秀燕影響，攪渾局勢的一張牌？美麗島電子報 ・ 4 小時前
一戰封神！大谷翔平國聯冠軍戰6局10K+三響砲榮獲年度傳奇時刻獎
體育中心／林志諺報導道奇日籍二刀流巨星大谷翔平，在國聯冠軍戰G4「雙刀出鞘」，「投手大谷」主投6局狂飆10K無失分、「打者翔平」單場炸裂三響砲，一戰封神，榮獲本季年度傳奇時刻獎。FTV Sports ・ 3 小時前
「明年駕照效期只到70歲？」長輩群組瘋傳延5年秘訣 公路局：錯誤訊息
近期社群平台與長輩群組廣傳「明年1月起駕照效期只到70歲，趁現在換照就能延長到75歲」等說法，引發民眾擔憂。公路局今（11日）嚴正指出，該訊息為錯誤資訊，請民眾勿信勿傳。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國第四艘核航母開建 ! 比美軍「福特號」更大 傳第五艘也在造......
[Newtalk新聞] 中國疑似正進入航母建造高峰期。多個社群帳號近日在 X 爆料指出，中國已開工建造第四艘航空母艦，暫定名為「004型」，而且規模將超越美國現役最大航母「傑拉爾德．R．福特」號。 根據帳號 @KELMAND1 的爆料，004 型航母將採用核動力系統與電磁彈射器（EMALS）技術，最大可搭載多達 100 架艦載機，排水量約在 11 萬至 12 萬噸之間。若消息屬實，這將使中國正式邁入核動力航母時代。 多個軍事觀察帳號近日在 X 爆料指出，中國已開工建造第四艘航空母艦，暫定名為「004型」，而且規模將超越美國現役最大航母「傑拉爾德．R．福特」號。 圖:翻攝自X帳號@KELMAND1 該帳號同時提到，外界傳言「中國可能同步建造第五艘航母」，但官方尚未證實。不過他透露，「第五艘航母其實已經在建造中」，並指出「這種體量的工程根本藏不住」。目前，大連船廠疑似負責建造核動力的 004 型，而江南造船廠則被指在興建 003 型航母的常規動力姊妹艦「003A型」，進度可能更快。 另據 X 帳號 @royxy 貼文指出，最新流出的 004 型航母建造現場照片，是在大連周水子國際機場降落時新頭殼 ・ 19 小時前
馬太鞍溪又新增堰塞湖！疑土石崩塌阻塞流路形成 無人機空拍畫面曝光
受到颱風外圍環流影響，花蓮地區因連日大雨，今（13日）凌晨，馬太鞍溪又傳出新增一個堰塞湖，林保署花蓮分署於今晨透過無人機空拍，發現溢流口處前300公尺處，新出現一處堰塞湖，目前正估算可能之蓄水量與溢流時間。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
陸查沈伯洋 賴促韓表態 藍質問誰是總統
大陸日前以涉犯「分裂國家罪」，對立委沈伯洋立案調查，賴清德總統11日喊話立法院長韓國瑜，應站出來維護國會的尊嚴、台灣人民言論自由，率領跨黨派委員聲援沈伯洋。對此，藍委痛批三軍統帥毫無擔當，保護自己同黨黨公職的方式，居然是第一時間要韓國瑜先發話，質疑「難道韓國瑜是總統嗎？」中時新聞網 ・ 1 天前
美推新核電廠 龔明鑫：台灣至2030年沒缺電問題
美國預計推動興建十座新核電廠，外界關注台灣的能源布局，經濟部長龔明鑫11日回應，美國為確保在目前世界趨勢的AI算力需求下，於全球競爭AI中心地位，需要大量用電，屬於前瞻性能源規劃；他認為，台灣至2030年的電力供應皆已完成推估與規畫，供電無虞、不會有缺電的問題；不過綠電占比仍待提升。中時財經即時 ・ 1 天前
蔡易餘修正國民年金法 國保老年年金補到每月8千、喪葬給付最高21萬
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 衛福部今（12）日公布，因應111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79%，依法調整國民年金保險的月投保金額，明年起將由現行19761元調為21103元，各項給付金額連動調高，受影響人數約270萬人。對此，民進黨立委蔡易餘在臉書發文表示，目前國民年金的老年年金平均給付每月只有3933元，與其...匯流新聞網 ・ 19 小時前
27國研究證實！「1類人」就是聰明、不易失智：現在學還來得及
會多種語言除了有利於工作外，研究發現，對於心智能力有巨大好處。一項涵蓋27個歐洲國家的研究顯示，會說多種語言的人大腦老化速度較慢，並能減少認知退化的風險。此類人的大腦年齡常比實際年齡更年輕，且隨著語言數量增加，效益更顯著。專家認為，透過學習語言等心智刺激可延緩此過程。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
營造業空缺率暴增近3倍！基層工種成「無人敢做」行業
台灣營建業正面臨嚴重的缺工缺料危機！根據內政部最新推估，全台營造業勞工空缺總數高達約5.3萬人，職位空缺率從疫情前的2.26%，已翻倍成長到2024年的6.46%。即使薪資較過去提高30至50%，仍難吸引足夠人力。業者表示，「過去每個工班可達10人左右，現在僅剩一半以下」，甚至傳出電焊類技工日薪一萬元的驚人行情。專家呼籲，政府應提出更完善配套，業者也需導入科技管理，以緩解營建業的燃眉之急！TVBS新聞網 ・ 1 天前
批國民黨已是「吳石們」？ 林楚茵：別等到痛了才想服藥！
中共放話全球通緝民進黨立委沈伯洋，總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜率跨黨派立委聲援，網上也有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共「跨境鎮壓」，卻被藍白痛批「情勒」。對此，民進黨立委林楚茵批評，國民黨自信不會成為沈伯洋，是因為已是（共諜）「吳石們」？韓國瑜與國民黨別等到痛了才想服藥！自由時報 ・ 4 小時前
連眾多中配都受不了檢舉！錢麗涉煽動武統 政府要審查她居留資格了
即時中心／徐子為報導中配錢麗經營解放軍粉專「宣揚武統」，已被註銷台灣身分與戶籍。知情官員昨（10）透露，錢麗被除籍後，目前是「依親居留」狀態，不過，有很多中配看不慣她的極端言行向政府檢舉，盼政府能取消錢麗的居留權；錢麗一旦被取消居留，便無法享有健保，也得離開台灣。民視 ・ 1 天前
退撫基金破產，公教就領不到退休金？李來希批假議題：「雇主」本就該負責
年金改革（年改）政策至今上路超過7年，所得替代率將逐年減少1.5%，引發退休軍公教團體不滿；近日在國民黨與民眾黨達成「停砍年金」共識的情況下，《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》完成初審、交由朝野協商，力拚12月底院會三讀。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今在直播節目中直言，退撫基金歸零，後面參與基金的人可能領......風傳媒 ・ 19 小時前