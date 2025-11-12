賴清德喊話韓國瑜聲援沈伯洋遭藍白批情勒！黃暐瀚：立委被通緝應如2005年不分黨派聲援

中共以「分裂國家罪」指控民進黨立委沈伯洋並立案偵辦，總統賴清德昨日喊話立法院長韓國瑜率跨黨派立委聲援，引發在野黨強烈批評。國民黨立委王鴻薇直批「三軍統帥毫無擔當」，民眾黨總召黃國昌也轟民進黨只剩情勒在野黨一招。政治評論員黃暐瀚則分析，賴清德是以過去幹事長經驗期待院長發聲，黃暐瀚指出，2005年台灣朝野一致反對《反分裂國家法》，如今立委被依此法通緝，朝野更應不分黨派聲援。

藍白齊轟：總統推責任給院長

賴清德昨日表示，大陸對台灣無管轄權，沈伯洋捍衛國家主權並無違法，期待韓國瑜站出來維護國會尊嚴，率跨黨派立委聲援沈伯洋，否則「今天是民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。

廣告 廣告

國民黨立委王鴻薇質疑，難道韓國瑜現在是總統？批評三軍統帥毫無擔當。民眾黨總召黃國昌也批評，民進黨整天喊抗中保台，卻只剩情勒在野黨一招。

韓國瑜回應表示，賴清德的點名是「自己生病讓別人吃藥」。他提出台灣安全「四隻腳」論述，批評賴清德身兼民進黨主席，黨政軍情報一把抓，卻打斷保護中華民國、保護民主自由、維護兩岸和平三隻腳，不應將此事轉化為藍綠鬥爭消費沈伯洋。

黃暐瀚：賴清德「幹事長上身」盼立法院長發聲保護自己的委員

針對輿論說賴清德自己去講就好，何必「要求」韓國瑜去發聲？黃暐瀚分析，賴清德是以過去擔任立法院幹事長的經驗，認為立法院長保護自己的委員是職責所在，應該發出聲明。他說賴清德可能是「幹事長上身」，期待立法院對國會議員發出看法。

黃暐瀚：立委被中共通緝應不分黨派一致聲援

黃暐瀚指出，2005年中共通過《反分裂國家法》時，台灣不分朝野都反對這部法律，包含國民黨縣市首長、黨主席跟總統參選人當時都表態反對。他指出，「如果沈伯洋或其他人以這一點被立案通緝，台灣的立場應該是一致的」——既然當年朝野都認為這部法律不該存在，現在台灣立委被依此法通緝，朝野更應該不分黨派一致聲援。

黃暐瀚也指出，中共對台灣2350萬國民本來就沒有強制力，「我們又不是歸中華人民共和政府管」，台灣民眾不去中國大陸即可。他表示，其他國家是否會配合中共引渡被通緝者，要看與中華人民共和國有邦交的國家後續狀況，但中華民國政府的官員、軍隊、警政、司法，絕對會維護中華民國民眾的安全。