賴清德喊話韓國瑜聲援沈伯洋 藍委稱顯示情勢失控：支持成立「立院兩岸對策小組」
中共揚言對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，總統賴清德昨呼籲立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴與言論自由」。國民黨立委許宇甄說，這番話其實已經透露出賴總統的無力與焦慮。當賴清德開始向韓國瑜「喊話求援」，說明兩岸與內政情勢已經嚴重失控，執政團隊對危機的掌握與處理能力顯然不足。
許宇甄指出，兩岸關係惡化至今，軍事對峙升溫、人民交流緊縮、觀光旅遊受阻，甚至連國際參與都陷入僵局，這都是賴政府執政一年多來的現實寫照。賴清德上任後一再以抗中保台作為政治口號，卻無法提出具體策略化解兩岸緊張。如今情勢失控、社會焦慮，才急忙要求韓國瑜出面「維護國會尊嚴」，反而更顯出其無能與卸責。
許宇甄強調，立法院歷來具有監督與建言的功能，並非總統的附庸或危機代言人。既然賴總統已經公開拜託韓院長出面協助，那就應該回歸制度、務實處理。立法院在2000年12月曾成立「立法院兩岸事務因應對策小組」，目的在於建立跨黨派對話機制，協助政府面對兩岸重大變局。如今情勢更加嚴峻，正是重新啟動該機制的時刻。
許宇甄表示，支持由國民黨團提案恢復成立「立法院兩岸事務因應對策小組」，並邀請朝野共同參與。小組任務應包括研議兩岸交流政策、檢討政府因應作為、建立跨黨派溝通管道，以及提出具體的和平交流建議方案。唯有透過制度性協商，而非意識形態對抗，台灣才有機會走出兩岸的惡性循環。
許宇甄指出，兩岸和平不只是政黨議題，更是攸關國家安全與人民生活的共同課題。無論藍綠白，都應該正視現實，台灣的繁榮與安全，無法建立在對抗與切割之上。民進黨政府執政九年多來，拒絕交流、壓抑對話、扭曲歷史，導致兩岸互信崩解，如今又以言論自由之名包裝政治鬥爭，根本是在掩飾自身的兩岸政策錯誤。
許宇甄強調，真正維護國會尊嚴的方式，不是讓立法院成為總統的政治防火牆，而是讓國會發揮理性平衡的力量。相信韓國瑜院長可以包容與協調的姿態，帶領朝野共同思考兩岸和平發展的路徑，將有助於建立新的政治共識與社會信任。
許宇甄最後呼籲，兩岸和平是全民的最大公約數，兩岸交流對話不應成為政黨攻防的籌碼。面對危機，台灣需要的不是挑釁與分裂，而是勇於對話、敢於務實的領導者。若賴政府真心希望化解危機，就應放下意識形態的執念，正視國會與民意的建議，與朝野攜手尋求和平之道，而不是再以「對抗」包裝「失能」。
更多鏡報報導
賴清德籲韓國瑜聲援沈伯洋 黃國昌酸：除喊口號拿不出任何積極作為
中共全球抓捕沈伯洋 吳思瑤轟韓國瑜麻木不仁：立法院不能置身事外
中共揚言「全球抓捕」沈伯洋 邱垂正：典型跨國鎮壓、分化台灣社會
其他人也在看
蕭美琴登歐洲議會！他戳破3假消息：造神
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說。外交部長林佳龍全程陪同，他表示，「這次蕭副總統成功踏入歐洲議會，象徵著台歐共創歷史新頁」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
黃國昌便當會！趙少康：這兩人能贏蘇巧慧
[NOWnews今日新聞]前中廣董事長趙少康昨曬出和民眾黨主席黃國昌合照，趙少康今（11）日受訪透露，雙方談到2026年新北市長選舉，黃國昌稱，民眾黨的內部民調結果，只要藍白合作，不論派台北市副市長李...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 14 小時前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 16 小時前
中共嗆全球抓捕沈伯洋 賴清德喊話韓國瑜：站出來維護國會尊嚴
中國日前以涉犯分裂國家罪為由對民進黨立委沈伯洋立案偵辦，官媒央視更進一步發布起底影片，並揚言展開全球抓捕及跨境司法合作。對此，總統賴清德今（11）日表示，中國對台灣並沒有管轄權，更何況沈伯洋是在捍衛國家主權、維護台灣民主自由的憲政體制，非常期待立法院長韓國瑜夠率領跨黨派委員聲援沈伯洋，「否則的話，今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
相隔47年！日本擬「明年起調漲簽證費」 台灣人入境受影響之處一次看
即時中心／徐子為報導日本官方通訊社《共同社》昨（10）日引述知情人士披露，日本政府計畫在明（2026）財政年度提高外國籍遊客簽證手續費，因為目前的費用與美歐相較之下，明顯偏低。至於台灣籍旅客目前受惠於兩國相互給予對方短期入境免簽，暫時影響不大。民視 ・ 1 天前
賴總統喊話韓國瑜應聲援沈伯洋 藍白批情勒
中國大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，大陸官媒央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，宣稱要對沈伯洋展開全球...聯合新聞網 ・ 7 小時前
大轉彎？曝新北黨內部民調 黃國昌突喊：不是拿來讓媒體炒新聞
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌，本（11）月10日與中廣前董事長趙少康進行便當會期間，向對方透露民眾黨的內部民調，在新北市長選舉方面，不論推派台北市副市長李四川或黃國昌，兩人對決綠委蘇巧慧都能獲勝，而黃國昌昨（11）日也宣稱，兩人皆會贏蘇巧慧，但李四川贏得比他多。不過，黃國昌今（12）日上午受訪則喊話，既然是內部民調就不是拿出來讓媒體炒新聞。先前有意表態參選2026年新北市長選舉的黃國昌，今日上午在立法院紅樓地圖區前受訪，他坦言仍有意願持續選新北市長。不過，當媒體追問，黃國昌在新北市長民調是「坐二望一」？這是長期的趨勢嗎？他僅稱，這是民眾黨內部民調，既然是內部民調就不是拿出來讓媒體炒新聞。黃國昌昨日晚間接受廣播節目《POP大國民》專訪時指出，國民黨有他們黨內民主程序與機制，民眾黨都尊重，目前新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川、立委洪孟楷等人，都有參選意願，但從民眾黨的角度來看，自己會先等國民黨內初選程序結束後，再看看有什麼安排；而他也承認，李四川贏得比自己多，數字不會騙人。原文出處：快新聞／大轉彎？曝新北黨內部民調 黃國昌突喊：不是拿來讓媒體炒新聞 更多民視新聞報導曹興誠籲賴清德「具體聲援」 徵召沈伯洋參選台北市長KMT債台高築「險裁撤駐美代表處」？鄭麗文辦公室：報導並不符實曹興誠籲賴清德徵召沈伯洋選台北市長 他親上火線回應了民視影音 ・ 2 小時前
中國外交官薛劍嗆「斬首」！高市早苗不甩
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日表達，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，日本可根據安全保障法治行使集體自衛權的「存亡危機事態」，對此，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X上竟威脅要斬首高...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
緬甸軍方清剿詐騙園區！近150棟建物遭拆 豪華建築化為瓦礫
（記者許皓庭／綜合報導）緬甸軍政府持續加大打擊境內詐騙產業的力道。軍方於9日宣布，將拆除位於泰國邊境一帶、曾被 […]引新聞 ・ 1 天前
不甩威脅！高市早苗拒撤回台灣有事屬日本「生存威脅」言論
[Newtalk新聞] 日本內閣總理大臣高市早苗將「台灣有事」列為可能構成「生存威脅」並可行使集體自衛權的緊急狀態的言論，前（8）日遭到中國駐日本大阪總領事薛劍以「砍下你們骯髒的頭顱」放話警告。稍早，高市早苗在日本國會答詢時，表示她先前的說法「這符合政府的現有立場，所以我無意撤回或撤銷。」 《日本經濟新聞》報導，高市早苗首相今（10）日在眾議院預算委員會會議上，答覆立憲民主黨議員大串博志有關其對台灣可能構成「生存威脅」，並可行使集體自衛權的緊急狀態的言論作出回應。她表示，對在界定該狀態時，具體列舉具體案例表示遺憾。 高市早苗解釋她於 7日在眾議院預算委員會會議上，答覆立憲民主黨議員岡田克也向首相提問台灣緊急狀態的問題時，「我當時考慮到最壞的情況，所以做了一些具體的表述。」她補充道：「以後我會避免發表此類言論。」 關於國防開支將增至國內生產總值（GDP）的 2%，高市早苗表示：「我希望在確保國防開支得到妥善保障的同時，也致力於支出改革。」她指出：「我希望採取措施增加稅收，但不會提高稅率。」查看原文更多Newtalk新聞報導辦外交可以這麼野蠻？中國駐大阪總領事貼文嗆「要砍高市早苗的頭」高市新頭殼 ・ 1 天前
高市：台灣有事.日本出兵 中駐日官發「斬首文」
日本自衛隊因歷史因素，在主動行使武力上有諸多限制。2015年，前首相安倍晉三擴大解釋自衛權，放寬使用武力條件，其中一項為「存亡危機事態」；該法定義如果同盟國或友好國受到攻擊，且狀況危及日本國土、國民，則自衛隊可行使武力以達到防衛作用。而日相高市早苗在答詢時，表示台灣有事構成存亡危機事態。中共駐大阪總領事薛劍對此發文，暗示要將高市早苗斬首，引發日本政府不滿，對北京當局發出強烈譴責。TVBS新聞網 ・ 1 天前
曹興誠：賴清德應徵召沈伯洋參選台北市長、一掃台派質疑
[Newtalk新聞] 聯電創辦人曹興誠今(12)日上午發文表示，近日沈伯洋遭到中共的所謂「通緝」和恐嚇，賴總統呼籲韓國瑜院長，跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由。如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長。一掃台派對他識人不明之質疑。 曹興誠說，對於賴清德呼籲韓國瑜聲援沈伯洋，韓院長對此不會理睬，賴總統事先應該心知肚明。因此賴對韓的呼籲，讓人感覺只是做做樣子，顯得「弱」。如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長。 曹興誠說，你中共以「全球通緝」來恐嚇威脅我的立法委員，我就請他出來選首都市長；這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，同時也可以向世界展示，台灣人維護主權和自由的決心。沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓蔣萬安。 曹興誠說，只要讓沈伯洋和蔣萬安公開來兩場辯論，ㄧ場用中文，ㄧ場用英文；大家立刻可以看出，誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才。 曹興誠說，中共應該已經看出沈的能力和對蔣萬安的威脅，所以不擇手段的抹黑沈、打擊沈。中共能識別沈伯洋的潛力，賴總統豈可不查不明？新頭殼 ・ 5 小時前
蕭美琴歐洲議會演說！綠議員曝「這細節」：保密到家
【論壇中心／綜合報導】副總統蕭美琴應邀進入歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會並發表演說，總統賴清德表示，台灣自信走向國際，也要傳達訊息給國際社會「台灣是良善力量」，能對國際社會有所貢獻，也有助於全球的和平穩定，而駐歐盟大使謝志偉也在臉書曝光當時到機場接機影片，並表示「圓滿的接機，是達成任務的開始。飛機準時起飛，無失誤。飛機準時抵達，無失誤」。民進黨新北市議員卓冠廷今日在《頭家來開講》節目中指出，這件事情第一個成功的關鍵是「保密」，當時外館得知這個訊息之後，先跟外交部長林佳龍報告，而林佳龍再與總統賴清德報告，除了第一線少數在執行的同仁，府院黨幾乎沒有人知道，連副總統蕭美琴都不知情，整件事情保密到家，卓冠廷表示，保密這件事之所以重要，就是因為中國可能無所不用其極的想要阻撓，據了解，副總統蕭美琴直到歐洲方面「全開綠燈」後才得知這件事，最後賴總統才在會議中拍板，請副總統蕭美琴親自出席。除了副總統蕭美琴出席IPAC峰會之外，前總統蔡英文也出訪德國，並出席「柏林自由會議」發表演說，對於蔡英文、蕭美琴同一週相繼訪歐，曾任歐洲議會友台小組主席的前歐洲議會議員包瑞翰表示，這在過去是不可想像的，顯示台歐關係正顯著升溫。原文出處：頭家講(影)／蕭美琴歐洲議會演說！綠議員曝「這細節」：保密到家 更多民視新聞報導高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了自我感覺良好？白營民調曝「黃國昌能選贏蘇巧慧」 趙少康證實了連眾多中配都受不了檢舉！錢麗涉煽動武統 政府要審查她居留資格了民視影音 ・ 7 小時前
中國戰狼竟嗆日相「敢幫台就斬首」 總統府強硬回擊了
即時中心／顏一軒報導日本新任首相高市早苗7日指出，倘若台灣遭到侵略，日本也將陷入存亡危機，自衛隊就能行使集體自衛權。不過，此番言論遭中國駐大阪總領事薛劍回嗆，如果日本膽擅自插手（台海的事），中方只好毫不猶豫「斬斷你們骯髒的脖子」。對此，總統府發言人郭雅慧今（10）日晚間回應，我政府嚴肅關注中國官員對日本所發出的威脅語句，這樣的行為顯已逾越外交禮節。民視 ・ 1 天前
北市與新壽解約公文送抵議會 預計11/12大會審議
輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科T17、T18基地，台北市政府擬周五（14日）與新壽簽解約協議書。台北市副市長李四川今天說，經會計師審查解約金約新台幣44.3億元，朝輝達執行長黃仁勳明年來台可動工目標前進。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
川普白忙一場？「泰柬和平協議」才簽2週又生變
綜合外媒報導，參威拉恭表示，他同意國防部與軍方的建議，認為此次事件顯示對泰國的敵意並構成持續的安全威脅。泰國國防部長納克帕尼特（Nattapon Narkphanit）則指出，爆炸的地雷很可能是柬埔寨新埋設的，因為該地點在泰國士兵定期巡邏的路徑上。泰國國防部已透過外交部向柬...CTWANT ・ 1 天前
吳宗憲嗆毀憲亂政 卓榮泰批藍白才無視憲法
[NOWnews今日新聞]立法院今（11）日邀行政院長卓榮泰總質詢，國民黨立委吳宗憲質疑，立法院三讀通過的法律案，行政院卻不願編列預算配合執行，痛批卓榮泰是毀憲亂政，但卓榮泰不甘示弱，也回嗆藍白才無視...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
駁斥蕭美琴IPAC演講花80億歐元 郭雅慧提4大意義
針對網路流傳副總統蕭美琴日前在歐洲議會IPAC峰會發表演說，是台灣先花了80億歐元所致。對此，總統府發言人郭雅慧今（10日）駁斥這種說法，表明已對這個謠言嚴正譴責，並且通知警政單位依法進行調查；同時提出4個重要意義。中天新聞網 ・ 1 天前