賴清德喊話韓國瑜「發揮功能」 藍委：選擇性煽動意識形態

針對立法院持續封殺中央政府總預算與國防特別條例，賴清德總統2日向立法院長韓國瑜喊話，盼其發揮功能，速審總預算、讓國防特別預算通過。國民黨立委牛煦庭3日表示，總統不能選擇性地吃自助餐，選擇性地煽動意識形態、煽動基本盤的方式來搞政治，「難到立法院通過軍人加薪的條例、警消退休金的修訂，而行政院並未依法編列預算，人民難道不需要評評理嗎？」

賴總統2日受訪時表示，身為總統他對立法院長沒有批評，只有請託，他請托韓國瑜院長，能夠注重未來國家的長遠發展，不管是國家安全，或者是經濟發展人民的福祉，希望他能夠發揮功能，讓中央政府總預算能夠盡速完成審議，讓國防特別預算也能夠盡速通過，「這個是立法委員的職責，應該也是國會議長應該有的權責。」

韓國瑜3日上午出席民眾黨6名新科立委的就職典禮，會後被媒體問到賴總統的說法，韓並未正面回應，僅表示「新年快樂、好的好的。」

牛煦庭3日接受媒體訪問時表示，立法院通過軍人加薪的條例、警消退休金的修訂，而行政院並未依法編列預算，人民難道不需要評評理嗎？總統不能選擇性地吃自助餐，選擇性地煽動意識形態、煽動基本盤的方式來搞政治，這樣是沒有道理的。

牛煦庭強調，韓院長要依議事規則，貫徹議事中立的原則，好好主持會議，就是對人民有所交代，而且這四個會期過了，跟接下來幾個會期，韓院長會堅持他的原則，國民黨團也絕對會支持他，所以人民評評理是沒有關係的，相信在野黨的決策跟院長的議事主持，都是經得起考驗的。

