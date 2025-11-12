賴清德喊話韓國瑜！郭正亮曝這盤算：有話術
[NOWnews今日新聞] 民進黨立委沈伯洋日前遭中國公安認定為「台獨頑固分子」正式立案調查；總統賴清德則公開呼籲，立法院長韓國瑜應「站出來維護國會尊嚴」，帶領跨黨派委員聲援沈伯洋。不料此話一出，立刻掀起各界批評聲浪，前立委郭正亮點破，賴清德的目的在於引發「政治鬥爭」，後面可能還有其他話術。
賴清德昨（11）日在出席工業節慶祝大會前受訪時強調，中國對台灣毫無管轄權，沈伯洋只是捍衛國家主權、維護民主自由的憲政體制，根本沒有違法。他進一步表示，期盼韓國瑜能帶頭維護國會尊嚴與台灣人民的言論自由，否則今天遭打壓的是民進黨立委，明天可能就換成國民黨或民眾黨的任何一人。
郭正亮同日在政論節目《頭條開講》上直言，賴清德此舉並非出於害怕，而是有政治算盤，他分析，賴藉此喊話韓國瑜，實際上是在預先鋪陳政治攻勢，之後便能反過來指責國民黨，對沈伯洋事件不聞不問、不願聲援等，藉以操弄政治對立，「後面是有話術的啦」。
至於沈伯洋的法律處境，郭正亮指出，中國未來可能對其進行起訴與缺席審判，並在判決後透過國際刑警組織發布通緝。不過他也分析，如果中方是依《反分裂國家法》起訴，許多國家會將沈視為「政治犯」，因此不會執行引渡；但若罪名被定義為其他刑事罪，情況就會變得更棘手，涉及國際刑事合作與跨國司法互助問題，但一切仍得看中方最終採用的罪名與審判方向。
