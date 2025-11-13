賴清德喊話韓應聲援沈伯洋 藍議員批荒謬：突顯綠營執政無能

大陸近日以「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並揚言透過國際刑警全球通緝，總統賴清德則點名立法院長韓國瑜「能夠站出來維護國會的尊嚴」，不過韓昨（12）日狠批賴「自己生病卻讓人吃藥」。對此，國民黨台北市議員李柏毅認為，賴的言論不僅荒謬，更突顯綠營執政的無能。

李柏毅昨在政論節目《57爆新聞》中指出，當大陸揚言發佈全球通緝沈伯洋時，綠營並不是自己出來搶救，而是把希望寄託在韓國瑜身上，此舉不只荒謬，還突顯出綠營執政的無能；另外，李說賴政府的臉皮比鋼板還厚，因為如今兩岸陷入困境，就是民進黨自己造成的。

李柏毅進一步表示，韓國瑜從來沒有支持過台獨，更沒有說出大陸是敵對勢力等言論，而賴政府卻要韓國瑜救沈伯洋，陸委會去哪了呢？李強調，遇到立委被大陸通緝，賴政府唯一做的事情是要韓站出來，實在是荒謬又可悲。

面對大陸立案調查民進黨立委沈伯洋，賴清德總統喊話韓國瑜站出來維護國會尊嚴一事，韓國瑜昨罕見大動作與立法院副院長江啟臣舉行記者會，並接受媒體提問；韓強調，盡全力保護每位立委在院內言論自由、人身安全，以及質詢關切國家大事時不受恐嚇威脅，是立法院正副院長職責所在，這點無庸置疑，不過韓也強調，「從賴清德點這個名，看得出是自己生病，卻讓人吃藥。」

