賴清德喊話「國旅加油」！拚2030衝破兆元產值

2025ITF台北國際旅展今（7日）起一連四天在南港展覽館登場，賴清德總統特地出席開幕活動，致詞時賴總統強調，去年國旅觀光產值已達8378億元，希望在2030年能夠達到兆元產值。

賴清德表示在2030年時，國旅 觀光產值能突破兆元關卡（攝自中天新聞）

賴清德表示，台灣大概一年花一兆四千多億元從事觀光旅遊，其中大概九千多億是在國外旅遊，國內旅遊只有五千億左右，這代表國內的旅遊還要再加強。並指出發展國內旅遊並不是沒有機會，首先，從今年開始有9次連續假期，總共放了33天，也就是民眾有時間可以出去玩。其次，政府推動的0到6歲國家養，高中職免學費，同時持續減稅政策，讓家庭可支配所得增加，民眾有錢、有閒了之後，自然增加旅遊意願。加上旅宿產業開放外籍移工，用中階技術工來解決旅宿業者人力不足的情況，創造更好的旅遊品質。

廣告 廣告

賴總統同時指出，現在國旅已經跟以往不一樣，是要和國際競爭，其實台灣各個縣市都有很多好活動，但如何提高品質、效益，將活動串連起來，像是台南有蘭花展及芒果節、南投有茶博、新北有天燈，我們一定要去把它整合起來，然後季節性看怎麼樣去給它優化。

今年台北國際旅展一共有123個國家、城市參展（攝自中天新聞）

今年ITF台北國際旅展規模再創新高，有來自日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家及城市參與，中華航空配合鳳凰城新航線，全航線最低76折起；星宇航空全航線85折，消費滿2萬元可抽亞洲不限航點商務艙；日本航空推出台日線來回機票未稅7700元起；長榮航空展出第四代豪華經濟艙座椅，並設有達拉斯、釜山AI拍照區；達美航空直飛西雅圖來回85折起。

延伸閱讀

柯文哲案是否是賴政府的政治迫害？最新民調出現驚人變化！

賴清德會真發普發1萬元？ 郭正亮揭玄機在聲請釋憲

搜查不須票證、民企不得拒絕？ 《資安法》帝王條款恐開民主倒車