賴清德喊話「未來30年產生3位諾貝爾獎得主」 盼增預算提高醫療品質

總統賴清德出席振興醫院2025健康台灣深耕論壇。總統府提供。



總統賴清德今（12/13）天下午出席振興醫院2025健康台灣深耕論壇，他表示，全面智慧化時代來臨，未來主權AI會有三個方向：醫療、金融、法律，加上日前通過的《全民健保資料管理條例》，不僅保障隱私權，也會開放資訊，可以提供未來在智慧醫療會更進步。賴清德還說，台灣各方面都在進步，期盼未來30年在醫學、物理、化學3個領域至少增加3位諾貝爾獎得主，政府也會安排更好的環境，讓年輕後輩有更好的機會可以達到這個目標。

賴清德首先說，健康台灣推動委員會、醫界專家或政府團隊的目標都是讓國人更健康、國家更強，希望讓國際擁抱台灣，目前國人雖然平均壽命延長，但不健康年數卻未減少，每個人平均有10%的時間可能臥床、坐輪椅或生活需要照護，這是必須大家共同解決的嚴肅問題。

賴清德提到，自己上任後就成立「健康台灣推動委員會」，首要目標是改善醫療環境，讓醫師與醫療人員能在良好條件下提供專業服務，因此政府近年大幅提高健保總額，今年以高推估5.5％成長，健保總額約9286億元，較去年增加約531億元，如果加計公務預算，還會多181億元，整體增幅約8.13％，增加比例為歷年最高，資源規模約達1兆82億元，希望能更符合醫界服務需求，確保醫療品質。

賴清德說，然而目前相關預算仍待立法院完成審議，期盼立法院能儘速依法完成中央政府總預算審查，避免影響醫界及國家的發展。

針對醫療預算增加的目的，賴清德說明，第一，讓健保署、衛福部可以執行不同工、不同酬，在現有的基礎上，未來較辛苦的科別，或較繁雜的手術及治療方式可以增加健保點數，以留住急重難罕疾病的醫師人才；第二，協助醫療院所改善設備與工作環境，提升醫療服務效能與品質；第三，期盼醫療院所為醫療人員加薪，改善人力流失問題，確保醫療體系永續發展。

賴清德提到，政府也推出「健康台灣深耕計畫」，推動提升醫療服務並深化醫療研究，五年投入489億元預算，希望提供全人的醫療服務；另外也可以考慮到不論是醫學中心或診所、都會或偏鄉，不同醫師、機構，面對不同病人會有不同問題，除了健保總額，透過「健康台灣深耕計畫」，也可以讓大家有更好的服務空間，並解決眼前面臨的問題。

賴清德說，全面智慧化的時代已經來臨，昨天他前往台南新市科學園區主持國網雲端算力中心啟用典禮，未來台南沙崙將建立國家AI資料中心，未來的主權AI有三個方向：醫療、金融、法律，加上最近通過的《全民健康保險資料管理條例》，在保障隱私權的情況下，也會將資訊開放，讓未來在智慧醫療方面更加進步。

賴清德表示，台灣各方面都在進步，期盼未來30年在醫學、物理、化學3個領域至少增加3位諾貝爾獎得主，透過重新調整、建置新的組織，並提出新的政策，讓目前欠缺臨門一腳的研究者、學者能得到諾貝爾獎的榮譽，政府也會安排更好的環境，讓年輕後輩有更好的機會可以達到這個目標。

