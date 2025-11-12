賴清德喊話「維護國會尊嚴」 韓國瑜影片曝心聲！藍營反要賴拿掉「這句話」
中共以涉嫌分裂國家為由，發布通緝喊抓民進黨立委沈伯洋，總統賴清德昨（11日）強調，中國大陸對台灣沒有管轄，沈沒有任何違法，期待立法院長韓國瑜站出來「維護國會尊嚴」，也維護台灣的言論自由。對此國民黨立法院黨團今（12日）召開記者會作出回應，而韓國瑜自己也在臉書發出一段影片訴說自己的心聲。
中共通緝沈伯洋 賴籲韓站出來表態
沈伯洋被中共視為「台獨」分子，指他涉犯分裂國家罪，發布全球通緝令。賴總統昨出席活動強調，跨國追捕自由人士不會被國際社會接受，不僅對兩岸和平沒有益處，也只會把台灣人越推越遠。他也強調，沈伯洋維護國家主權和台灣民主自由的憲政體制，沒有任何違法，中國也對台灣沒有管轄權，呼籲韓國瑜站出來維護國會尊嚴。
藍營稱國會議員該保護 但要賴拿掉一句話
國民黨團首席副書記長林沛祥、副書記長牛煦庭今上午召開記者會，說明國民黨團在此題上的立場，他們認為所有中華民國的國會議員都是應該被保護的，但也強調「解鈴還需繫鈴人」，希望賴總統可以認真思考將中國大陸列為境外敵對勢力這句話，直指因為這句話的存在，現在大家看到的是赤裸裸的敵意，沒有可以溝通協調的管道。
林沛祥指出，若將把中國大陸視為境外敵對勢力這句話拿掉，或許就可以有交涉和溝通的空間，若目前執政黨和中共沒有互信基礎，立法院可以擔起這個責任，可以依各黨團比例推派代表來和對岸進行實質交涉、解決問題；牛煦庭也說，執政黨每次在面對這樣的問題，都只流於立場的表述，無法解決問題，要對焦解決問題的方式、真正保護到沈伯洋的人身安全，而不是借用沈伯洋的事件在來進行政治的號召和消費。
韓自稱不須鞭策 勉勵自己努力工作
據報，韓國瑜今將公開出面回應賴清德的呼籲，而他稍早已在臉書發出一段影片，文案寫道：「老牛自知夕陽晚，但老牛也有爆發力，也知道怎麼走最穩。」他邀請知名書法家張炳煌為自己寫下「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」的字畫，掛在辦公室裡，「代表我的心情」韓國瑜說他擔任立法院長就像老牛一樣，知道自己年紀已大，「不需要任何人告誡我或鞭策我，努力地把工作做好，因為來日無多」，因此用這幅字畫勉勵自己勤奮工作。
中共威脅將透過國際刑警組織，對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕；總統賴清德昨呼籲立法院長韓國瑜出面聲援。對此，韓國瑜今（12日）親自回應，這明顯就是「自己生病、要讓別人吃藥」，若繼續消費沈伯洋，這對沈一點都不公平。鏡報 ・ 1 天前
立法院長韓國瑜今（12）日在臉書發文分享工作日常，並透露辦公室內一幅由國內知名書法家張炳煌教授所寫的墨寶，上頭寫著「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」14字。韓國瑜在貼文中直言，「老牛自知夕陽晚，但老牛也有爆發力，也知道怎麼走最穩」。中天新聞網 ・ 23 小時前
[Newtalk新聞] 對於中國可能長臂管轄，僑委會委員長徐佳青今(12)日在立法院備詢預告，新加坡未來可能會被列為警示範圍之內。例如，沈伯洋可能會有風險。她還透露，由於新加坡是移民國家，對於僑委會到當地有意見，因此，所有僑委會的官員都不能入境。 立法院外交及國防委員會今日邀請僑委會委員長備詢。 對於亞洲台灣商會12月將在新加坡舉辦年會，民進黨立委林楚茵質詢時詢問，徐佳青去得成嗎？徐佳青說，根據她目前瞭解，因為新加坡是免簽國，私人身分隨時可以進出，但因為她是以公務行程，所以總是要取得出訪國的同意。他們有去跟新加坡處接洽，得到的訊息不是太樂觀。這也跟新加坡一貫的立場有關係。新加坡是個移民國家，認為，他們對於僑委會去對他們有些影響，會影響他們僑民的認知。是以這個理由來拒絕僑委會的任何官員，不只是委員長而已，都不能出訪新加坡。 林楚茵說，中國跟新加坡簽引渡協定。對於中國長臂管轄，應該密切關切。 徐佳青則說，他們都有關注各國發展局勢，所以，提醒僑民說，過境或轉機，甚至在哪些地方都要高度關注。 主席王定宇則詢問，「新加坡不在警示範圍內吧？」徐佳青則說，「未來可能也要警示吧」。王定宇還追問，「確定新頭殼 ・ 1 天前
「亞洲台商聯合總會第33屆第二次理監事會議」原訂12月8日於新加坡舉辦，僑委會官員恐因新加坡政府立場而無法以公務身分出席。僑委會委員長徐佳青12日赴立法院備詢時，證實新加坡以「擔憂影響當地華僑認知」為由拒絕我僑委會官員赴會，並表示後續接洽協商「得到的訊息都不是太樂觀」。 立法院外交及國防委員會12日由僑務委員會進行業務報告，僑委會委員長林佳青在答詢時證實僑委會官員恐因新加坡政府的立場，而無法以公務身分出席原訂12月8日在新加坡舉行的「亞洲台商聯合總會第33屆第二次理監事會議」。 民進黨立委林楚茵指出，新加坡一向奉行「一中原則」，在近期中國國務院總理李強訪問新加坡後，又再度公開重申「反台獨」立場，顯示中國對海外僑務活動的政治干預已逐步擴張。 林佳青回應表示，僑委會原本規劃派員出席亞洲台商聯合總會理監事會議，但根據目前了解，雖然新加坡是免簽國，私人身分可自由進出，但若為公務行程，仍須取得對方政府的默許與同意。她指出，僑委會已透過駐新加坡代表處接洽，但得到的訊息不太樂觀，這主要和新加坡一貫立場有關。 林佳青說明，新加坡方面認為僑委會前往訪問「可能影響當地僑民認知」，且以此理由拒絕僑委會官員以中央廣播電台 ・ 1 天前
[Newtalk新聞] 中國威脅全球抓捕民進黨立委沈伯洋，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜應站出來維護國會尊嚴。韓今（12）日反諷賴清德「自己生病，要別人吃藥」，並要求先廢除台獨黨綱。對此，民進黨發言人吳崢表示，非常遺憾韓國瑜對於自家國會議員遭到威權國家跨國鎮壓遲不吭聲，在賴總統的提醒下，才藉機指桑罵槐，並用他人健康狀況做不當比喻。他說，韓今天的發言絲毫看不到立法院長應有的風骨與肩膀，且從加害人中華人民共和國的立場，在被害人沈立委的身上傷口抹鹽，令人失望。 韓國瑜今反擊賴清德說，「自己生病，要別人吃藥」，他請總統先廢除台獨黨綱，別搞惡意政治鬥爭，撤回大陸為境外敵對勢力，展開和平交流。他也要賴清德別繼續消費沈伯洋，對在風口浪尖上的沈，一點都不公平。 吳崢指出，從民進黨的「台灣前途決議文」，到前總統蔡英文的「四個堅持」，到賴總統的「和平四大支柱」，民進黨與民進黨政府的兩岸立場都一以貫之，就是堅持台灣是主權獨立的民主國家，依照憲法名字叫中華民國，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣的前途必須由全體人民共同決定。他說，不曉得上面這四點原則，韓國瑜哪一點不同意？ 吳崢質疑，如果韓國瑜身為中新頭殼 ・ 22 小時前
[Newtalk新聞] 前中共政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜去年與台灣羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜完婚，成為台灣女婿。近日，薄瓜瓜在社群平台X發文反思兩次世界大戰結果。不過，自稱是「作家崔成浩」的帳號轉載文章後反問「如果打台灣，你是支持家鄉，還是支持媳婦家？」對此，薄瓜瓜也在留言回應了。 薄瓜瓜日前在社群平台Ｘ發文，反思兩次世界大戰。他表示，在第一次世界大戰中，有14萬中國勞工冒著極大危險，遠赴歐洲前線支援英國和法國。他們清除地雷、挖掘戰壕、修建道路。但這是一場無人感激的犧牲，因為《凡爾賽條約》將德國佔領的中國領土割讓給日本。背叛的痛楚點燃了1919年的五四運動，這場運動激勵了下一代革命者。 薄瓜瓜續指，在第二次世界大戰中，中國損失了兩千萬人——這超過了整個歐洲戰場（不包括蘇聯）的總數。但1935年的一二九運動讓分裂的國家團結起來。紅軍與藍軍肩並肩站立，美國人也加入其中。「因此，除了感謝老兵之外，我們切不可忘記：無論因背叛或結盟，我們的命運始終緊密相連。我們會有晶片製裁和貿易爭端，但我們共同擁有的永遠大於分歧。」 一位名為「作家崔成浩」的帳號也轉發薄瓜瓜的文章，並表示，「寫得不錯，可新頭殼 ・ 1 天前
中國重慶公安局宣稱立案調查民進黨立委沈伯洋，總統賴清德公開聲援，也呼籲立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，而韓國瑜今（12）日正式回應，反批賴清德「自己生病卻要別人吃藥」，稱台海安全的桌腳是被民進黨打斷。對此，精神科醫師沈政男直呼，「韓國瑜打沈伯洋這個耳光好響亮！」沈政男在臉書發文表示，韓國瑜的講法之一是，為什麼賴清德要宣告對岸是境外敵對勢力？「你把人家當敵國......風傳媒 ・ 15 小時前
