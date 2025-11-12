賴清德喊話「維護國會尊嚴」 韓國瑜影片曝心聲！藍營反要賴拿掉「這句話」

韓國瑜秀出書法名自家的字畫，表示這兩句話代表他的心聲。（翻攝自韓國瑜臉書）

中共以涉嫌分裂國家為由，發布通緝喊抓民進黨立委沈伯洋，總統賴清德昨（11日）強調，中國大陸對台灣沒有管轄，沈沒有任何違法，期待立法院長韓國瑜站出來「維護國會尊嚴」，也維護台灣的言論自由。對此國民黨立法院黨團今（12日）召開記者會作出回應，而韓國瑜自己也在臉書發出一段影片訴說自己的心聲。

中共通緝沈伯洋 賴籲韓站出來表態

沈伯洋被中共視為「台獨」分子，指他涉犯分裂國家罪，發布全球通緝令。賴總統昨出席活動強調，跨國追捕自由人士不會被國際社會接受，不僅對兩岸和平沒有益處，也只會把台灣人越推越遠。他也強調，沈伯洋維護國家主權和台灣民主自由的憲政體制，沒有任何違法，中國也對台灣沒有管轄權，呼籲韓國瑜站出來維護國會尊嚴。

藍營稱國會議員該保護 但要賴拿掉一句話

國民黨團首席副書記長林沛祥、副書記長牛煦庭今上午召開記者會，說明國民黨團在此題上的立場，他們認為所有中華民國的國會議員都是應該被保護的，但也強調「解鈴還需繫鈴人」，希望賴總統可以認真思考將中國大陸列為境外敵對勢力這句話，直指因為這句話的存在，現在大家看到的是赤裸裸的敵意，沒有可以溝通協調的管道。

國民黨團認為賴清德應將中國列為境外敵對勢力這句話拿掉。（翻攝自國民黨立法院黨團直播）

林沛祥指出，若將把中國大陸視為境外敵對勢力這句話拿掉，或許就可以有交涉和溝通的空間，若目前執政黨和中共沒有互信基礎，立法院可以擔起這個責任，可以依各黨團比例推派代表來和對岸進行實質交涉、解決問題；牛煦庭也說，執政黨每次在面對這樣的問題，都只流於立場的表述，無法解決問題，要對焦解決問題的方式、真正保護到沈伯洋的人身安全，而不是借用沈伯洋的事件在來進行政治的號召和消費。

韓自稱不須鞭策 勉勵自己努力工作

據報，韓國瑜今將公開出面回應賴清德的呼籲，而他稍早已在臉書發出一段影片，文案寫道：「老牛自知夕陽晚，但老牛也有爆發力，也知道怎麼走最穩。」他邀請知名書法家張炳煌為自己寫下「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」的字畫，掛在辦公室裡，「代表我的心情」韓國瑜說他擔任立法院長就像老牛一樣，知道自己年紀已大，「不需要任何人告誡我或鞭策我，努力地把工作做好，因為來日無多」，因此用這幅字畫勉勵自己勤奮工作。

韓國瑜秀出書法名自家的字畫，勉勵自己勤奮工作。（翻攝自韓國瑜臉書）

