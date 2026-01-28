賴清德喊話「自由不是免費的」 公開點名藍白：別再擋軍購

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨主席、總統賴清德今(1/28)表示，本周五將是立院本會期最後一天，但總預算案至今5個月未付委審查，《國防特別條例》草案超過2個月未實質審議，恐怕將對民生經濟造成衝擊，也導致我國無法具備足以捍衛國安的防衛能力，政黨可以競爭，但在國安及人民面前，不該讓政黨利益凌駕國家發展之上。

總統賴清德，資料照

賴總統說，「自由不是免費的」，唯有堅實防衛能力，才能確保印太區域穩定，守護台灣民主自由，呼籲朝野政黨，盡速完成《國防特別條例》審議，讓政府推動施政，國家繼續發展，人民安居樂業。

民進黨下午召開中執會，會後由民進黨發言人韓瑩轉述賴總統會中致詞。賴總統指出，本週五將是立法院這會期的最後一天，然而，攸關民生、經濟、地方建設、社會福利等多項政策推動的「中央政府總預算案」，以及強化國家安全的《國防特別條例》草案，仍被在野黨擱置在程序委員會中，遲遲無法付委審查。

賴總統說，行政院依據《憲法》第51條的規定，早已在去年8/29，將今年度的「中央政府總預算案」函送立法院審議，但令人遺憾的是，至今已超過5個月、152天仍舊尚未付委進行審查。

賴總統表示，同樣的，《國防特別條例》草案，早在去年11/27送交立法院，昨天又遭到在野黨10度封殺，仍卡關在程序委員會中，直到今日，也是超過2個月、63天，無法進入實質審議。

賴總統指出，今年度的「中央政府總預算案」，涵蓋AI產業發展、整體經濟動能提升、防災治水等國家經濟發展所需預算，也包括因應少子女化對策、長照3.0政策等人民生活的經費支出。

賴總統說，若總預算案持續無法付委並完成審查通過，恐怕不僅將對民生經濟造成實質衝擊，更可能讓台灣在AI人工智慧浪潮與全球經貿競爭下，錯失關鍵發展時機，進而處於不利的地位。

賴總統表示，另一方面，目前全球民主陣營正積極應對威權主義擴張，持續強化國家防衛能力、提升國防預算，台灣身處印太第一島鏈，不僅要擔起守衛民主前線的使命，更是肩負維護區域穩定的重任。

賴總統指出，面對中國企圖改變台海現狀的威脅日益升高，台灣必須具備足以捍衛國家安全、維護印太安定的防衛能力，持續提升整體國防力量，向國際社會展現守護民主自由的決心。唯有我們願意守護自己，才能獲得國際社會的支持與協助。

賴總統說，政府提出國防特別預算，正是為了用於對美軍事採購與國防自主，大幅強化不對稱作戰能力，讓國軍站在第一線，能無畏無懼地捍衛國家與人民的安全。

賴總統表示，正如美國華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上所銘刻的「自由不是免費的」， 台灣必須持續強化國防實力與經濟韌性，唯有擁有堅實的防衛能力及強韌的經貿競爭力，才能確保印太區域的穩定，並守護台灣民主自由永續。

賴總統說，台灣是民主國家，朝野政黨各有不同立場，可以相互競爭，但在面對國家安全與人民福祉時，必須團結一致，切勿讓政黨利益凌駕於國家整體發展之上。

賴總統最後呼籲，立法院朝野各黨，儘速完成中央政府總預算案與《國防特別條例》草案的付委及審議，讓政府得以順利推動施政，讓台灣繼續進步發展，人民持續安居樂業。

