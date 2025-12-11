賴清德喊願幫中國！國台辦嗆台灣GDP不如中國 梁文傑：人均GDP遠勝中國

記者盧素梅／台北報導

陸委會副主委梁文傑。（圖／翻攝畫面）

總統賴清德日前接受《紐約時報》專訪表示，台灣今年經濟成長率將達到7.37%，反觀中國經濟成長率約4%多而已，台灣很樂意幫助中國、共同合作，解決中國所面臨的各項經濟問題。中國國台辦昨天竟回嗆稱，台灣GDP不如中國許多省，「真不知哪裡來的自信」。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（11）日回應，拿總量來講台灣當然比不上中國，但拿人均及貧富差距程度來說，台灣表現還是比較好。

賴清德日前接受《紐約時報》訪問時談及，中國目前經濟非常不好，希望中國國家主席習近平該考慮的不是如何擴張領土，而是思考如何把中國人民照顧得更好。台灣今年經濟成長率達7.37%，「樂意幫助中國、共同合作，解決中國所面臨的各項經濟問題」。

廣告 廣告

國台辦發言人陳斌華昨天回應時則嗆聲，今年以來，中國主要經濟指標表現良好。前3季度，中國GDP超過101.5兆元，較去年同期成長5.2%，增量約4兆元人民幣，3個季度的成長量就達到台灣經濟總量8成以上。「今年全年台灣GDP不如大陸許多省，真是不知賴清德哪裡來的自信」。

對此，梁文傑下午在例行記者會上回應，因為中國經濟發展關係，人口比台灣多太多，幾乎沒有省份的人口比台灣少，所以他們在經濟發展部分，確實總體GDP超過台灣，像是江蘇省、廣東省等。

梁文傑指出，以整個中國來講，他們人均GDP大約為1萬3800美元左右，而台灣已經到快達到3萬8000美元。因此，若以人均GDP來講，台灣還是遠勝中國，要是以省份來講，差距可能就更大了。

梁文傑以廣東省舉例說明，該省GDP為台灣2倍，但是人均GDP卻只有1萬5000美元，跟我們還是有相當大的距離。他強調，中國是個發展較不平均的地方，所以前中國國務院總理李克強才會說，有6億中國人月收僅有1000人民幣，「拿總量來講台灣當然比不上中國，但是拿人均及貧富差距程度來說，台灣表現還是比較好」。

更多三立新聞網報導

投入千億推「AI新十大建設」 賴清德：讓百工百業在AI世代保有競爭力

入境卡把台灣標為中國！賴清德喊話尊重台灣 南韓外交部回應了

賴清德走到一半「媒體問反制韓國」秒回頭答覆 網讚爆：真的很喜歡

藍白狂推爭議法案 賴清德明邀51綠委便當會商討攻防

