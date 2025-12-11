即時中心／黃于庭報導

總統賴清德日前接受《紐約時報》專訪表示，台灣今（2025）年經濟成長率將達到7.37%，反觀中國經濟成長率約4%多而已，他也喊話中國國家主席習近平，應思考如何把中國人民照顧得更好，「台灣很樂意幫助中國」。未料，中國國台辦竟回應稱，台灣GDP不如中國許多省，「真不知哪裡來的自信」。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（11）日反酸，拿人均及貧富差距程度來說，台灣表現還是比較好。

梁文傑表示，因為中國經濟發展關係，人口比台灣多太多，幾乎沒有省份的人口比台灣少，所以他們在經濟發展部分，確實總體GDP超過台灣，像是江蘇省、廣東省等。

廣告 廣告

不過，梁文傑指出，以整個中國來講，他們人均GDP大約為1萬3800左右，而台灣已經到快達到3萬8。因此，若以人均GDP來講，台灣還是遠勝中國，要是以省份來講，差距可能就更大了。

快新聞／總統喊願幫助中國！國台辦竟嗆「哪來的自信」 陸委會火大反擊了

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／民視新聞）

梁文傑以廣東省舉例說明，該省GDP為台灣2倍，但是人均GDP卻只有1萬5，跟我們還是有相當大的距離。他強調，中國是個發展較不平均的地方，所以前中國國務院總理李克強才會說，有6億中國人月收僅有1000人民幣，「拿總量來講台灣當然比不上中國，但是拿人均及貧富差距程度來說，台灣表現還是比較好」。

原文出處：快新聞／賴清德喊願幫中國！國台辦竟嗆「哪來自信」 陸委會火大反擊

更多民視新聞報導

日媒曝：高市早苗、李在明下月為「這事」舉行領袖會談

雙城論壇遭打壓「行程縮短」？梁文傑1句酸爆蔣萬安：沒有人規定

入境卡標「中國台灣」總統喊話：盼尊重！韓外交部回應了

