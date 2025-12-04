賴清德喊願幫習近平解決經濟問題 柯文哲搬出國安法：告他通匪！

賴清德總統日前以視訊方式接受《紐約時報》（The New York Times）「DealBook Summit」主持人Andrew Ross Sorkin專訪，期間向大陸國家主席習近平喊話，稱台灣願意幫助大陸解決經濟問題。民眾黨前主席柯文哲今（4）晚開直播，談到這個議題時感到驚訝。並笑稱，「通匪！國安法！控告賴清德通匪」。

民眾黨前主席柯文哲4日晚間開直播。（圖／柯文哲YT頻道）

賴清德在專訪時提到，中國大陸目前的經濟的確非常不好，台灣今年的經濟成長率會高達 7.37%，但是根據國際的金融機構來推測，中國的經濟成長率大概4%點多而已。我們非常希望中國國家主席習近平先生在中國經濟內部競爭的時候，他應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好。台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題。

廣告 廣告

賴清德總統接受紐約時報視訊專訪。（圖／總統府提供）

柯文哲和現任民眾黨主席黃國昌今晚合體開直播，就在直播尾聲時，民眾黨立院黨團主任陳智菡遞上問題，「怎麼看賴清德總統稱說，台灣樂意幫中國大陸解決經濟問題？」賴清德還向習近平喊話，優先考慮的不是如何擴張領土，而是思考如何把中國大陸的人民照顧好？

民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照／中天新聞）

當下黃國昌聞言驚嚇地說，先前民進黨立委沈伯洋稱說，任何交流都是統戰，賴清德也說大陸是境外敵對勢力，若照它們的說法，怎麼會要去幫境外敵對勢力解決問題？黃國昌還問，「他真的這樣講喔？」柯文哲則是幫腔地說，「通匪！國安法、國安法，控告賴清德通匪」。黃國昌則笑稱，這不是在資匪嗎？是資助共匪。

延伸閱讀

談1.25兆軍購轟花錢買不到和平！柯文哲批賴清德：變成全台分裂最重要原因

傳阿扁將主持電視節目 謝寒冰喊非常樂見：在野黨2026可照三餐打

陳水扁傳將主持電視節目 黃揚明大酸世界奇觀：法規遇扁就轉彎