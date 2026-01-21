賴清德喊「不團結一定會輸」 有信心陳亭妃必能團結地方力量

民進黨中央召開民進黨縣市長提名嘉義縣、台南市、高雄市記者會，賴瑞隆（左起）、賴清德、陳亭妃、蔡易餘。廖瑞祥攝



民進黨今(1/21)日下午召開中執會，通過提名高雄市長候選人賴瑞隆、台南市長候選人陳亭妃、嘉義縣長候選人蔡易餘。民進黨主席賴清德致詞時表示，他有信心，具備優異實踐力的陳亭妃，必能團結地方力量，承繼文化首都光榮，為台南開創新局，但他也提醒「團結不一定會贏，但不團結一定會輸」；從初選脫穎而出，並非抵達終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始。

賴清德說，上週中央黨部根據《民主進步黨2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例》的規定，已經完成高雄市、嘉義縣及台南市的縣市長候選人初選民調作業，順利產生三位提名候選人。他說，今天的中執會，將針對「2026年台南市長、高雄市長、嘉義縣長提名候選人名單」的提案，進行討論與議決。本次建請提名的三位縣市長候選人，都是傑出的國會戰將，無論是專業問政或地方服務，皆深受選民支持，具備厚實的民意基礎。

賴清德表示，第一位，嘉義縣長候選人，建請提名三屆立法委員蔡易餘同志。蔡易餘擁有十年國會歷練，曾任委員會召委與黨團幹部，兼具中央政策視野與地方發展理解。他深信，具有靈活行動力的蔡易餘，能夠承續民進黨在嘉義縣的治理，讓嘉義縣在既有農工科技基礎上繼續轉型升級。

第二位，賴清德說，台南市長候選人，建請提名三屆台南市議員、五屆立法委員陳亭妃同志。陳亭妃歷經十年市議會和五屆立法院的淬鍊，不但能精準掌握市政發展需求，也能有效銜接國家政策方向，他有信心，具備優異實踐力的陳亭妃，必能團結地方力量，承繼文化首都光榮，為台南開創新局。

第三位，賴清德指出，高雄市長候選人，建請提名三屆立法委員賴瑞隆同志。賴瑞隆經過十年市府政務磨練，與十年國會議員洗禮，不僅熟稔高雄市政，也了解國家發展脈絡。他相信擁有卓越執行力的賴瑞隆，一定能接棒高雄治理重任，持續打造更進步的港都。

賴清德也提出兩點提醒，第一，「團結不一定會贏，但不團結一定會輸。」；第二，「從初選脫穎而出，並非抵達終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始。」他強調，在初選的過程中，黨內同志間難免會有競爭，如今初選既已結束，期盼被提名的候選人能夠扮演領頭羊的角色，整合地方、團結同志，為年底的選戰共同打拚，打贏選戰。

賴清德認為，嘉義縣、台南市與高雄市，都是歷任民進黨縣市長一棒接一棒，努力建立起的「綠色執政、品質保證」地方典範，選民必將會以更高的標準，來檢驗民進黨的提名人選。

賴清德表示，三位優秀的同志通過初選提名，如同職棒球隊取得挑戰總冠軍賽的資格，面對其他的隊伍競爭，一定要拿出拚戰精神、全力以赴，才有機會拿下總冠軍獎盃。

賴清德指出，期許三位被提名人，面對年底地方大選，務必要更加勤走地方，提出有利人民的政見與市政藍圖，獲得選民最大支持。不僅自己要當選，而且要為民進黨提名的議員、縣市鄉鎮長候選人打一支全壘打，母雞要發揮母雞的角色，這也是本黨提名候選人的責任。

