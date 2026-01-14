賴清德喊「不貪不取為何彈劾我」 學者怒嗆：無知、無恥、無賴

立法院今（14）日針對「對總統提出彈劾案」召開公聽會。會中民眾黨立院黨團推薦的東海大學法律系退休教授林騰鷂，怒批賴清德總統辯稱「不貪不取為何彈劾？」是非常無知、無恥、無賴的說法。

總統賴清德。（圖／賴清德臉書）

林騰鷂在公聽會中表示，賴總統先前曾表示「不貪不取為何要彈劾我？」他認為這是非常無知、無恥、無賴的說法。林騰鷂強調，錯誤的政策比貪汙還可怕，不當的人事安插也比貪汙可怕，更可怕的是濫用公權力、亂花人民血汗納稅錢。

前監察委員仉桂美指出，走過憲改、78年國是會議，現在憲政史上空前危機，賴政府上任紛爭不斷。仉桂美表示，民主政治本質是一人一票、票票等值，但現在卻是40％選票對60％選票視而不見，忽略自己少數的事實，是憲政動蕩不安的關鍵。

仉桂美說，大法官釋字585號稱「權力分立制衡」，權力不只有分立，還包含制衡。行政權已經被給予覆議的「第二次表決」機會，但行政院已經失敗多次了，失敗了要接受，結果民進黨政府態度是不接受、不附署、不公布。仉桂美強調，要面對少數國會少數政府的事實，民主國家是要用大智慧面對的。

前立委游毓蘭說，賴清德總統最近的形象非常多，有德意志、清德宗、洪憲（袁世凱），期間面臨大罷免大失敗、政治干預司法，檢調辦藍白不辦綠。游毓蘭指出，後續面對立法院通過的法案，不僅賴總統不公布，行政院長卓榮泰也不附署，8度覆議失敗三讀通過的法案還這樣做，還能是依法治國嗎？

游毓蘭直言，民進黨政府在軍購、關稅上對美國無比大方，但對內卻吃定軍警消，已經依法三讀通過的預算案，行政院抵死不從不編列。游毓蘭表示，退休金本是延後支付的薪資，軍警消卻被政府背叛，根本是卸磨殺驢、兔死狗烹。

