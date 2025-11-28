賴清德喊「中共2027武統台灣」 藍委問：開始進入備戰狀態？

國民黨今(28)日舉行「君無戲言，2027要武統？台灣準備好了嗎？」記者會，立法委員陳玉珍（左起）、文傳會主委吳宗憲、發言人江怡臻出席。（國民黨提供／陳薏云台北傳真）

國民黨今(28)日舉行「君無戲言，2027要武統？台灣準備好了嗎？」記者會，出席的文傳會主委吳宗憲、立法委員陳玉珍、發言人江怡臻等質疑，賴清德總統莫名其妙丟出「中國大陸以2027武統台灣為目標」的說法，必須說清楚講明白，到底是有情資，還是在嘴炮治國？另外，國民黨也要求若要編列高額軍購預算，賴清德總統必須到立法院報告。

吳宗憲表示，「貴為總統，更應該知道君無戲言」，賴總統不應該為了特定目的，為了意識形態，或希望在武器採購上更順利等目的，而說出「中國大陸以2027完成武統台灣為目標」，這件事情非常嚴重，影響中華民國的各項外國來台投資、國內的軍心，以及國防的部署。他強調，賴總統以總統的身分，而不是黨主席的身分，所以「2027 武統台灣」這麼嚴重的字眼出現時，勢必造成國內的動盪不安，也會影響軍心、民生。他舉例，當初有網友只是在網路上面問一句：「陳菊院長走了嗎？」馬上就被查辦。他敬告賴總統，「不要仗著你有刑事豁免權，就胡言亂語來擾亂軍心」。

吳宗憲質疑，賴總統莫名其妙突然丟出一句「中國大陸以 2027 武統台灣為目標」，到底是總統接獲了情資？或只是想趕快付錢給美國買武器？必須向全民說清楚。他也指出，若2027年如同賴總統所說這麼危險，但我方向美國大量採購的軍事裝備，如F-16戰機、AGM-154飛彈、Mk48魚雷等，交貨一延再延，如果延後到2027年之後，有什麼意義？萬一戰事發生，武器沒來，國民黨提出的軍人加薪法案又被擋著，難道不用讓更多軍人可以安心從軍，為中華民國戰鬥到最後一刻？武器沒來、人又不在，這場戰役就算讓諸葛孔明來都無法獲勝！

吳宗憲也呼籲國安會秘書長絕對不能再閃躲，請立即出來說明白！ 如果沒有開戰情資，只是要「賣芒果乾」、要給美國交代，這樣的政府會被國人所唾棄。

陳玉珍則表達「戰爭」兩個字說起來好像輕鬆，但對老百姓而言，是多麼大的影響。「戰爭」兩個字真的不是可以隨便說出口的。她認為，「君無戲言」，如果總統府、國安單位掌握了相關情資，認為2027年中共會武力犯台，距離 2027年只剩下一年多了，大家是不是應該開始進入備戰狀態？

陳玉珍以自身過去在金門戰地的經驗說明「備戰狀態」，她表示，首先是民心的團結、軍心的團結。但立法院已經三讀通過軍人加薪，執政黨卻遲遲不肯發給、不願意給；其次，各行各業要開始做準備？例如過去金門實行戰地政務，在許多事項上必須管制，讓大家有防衛的本事。

但陳玉珍也警告，如果賴總統說的不是真的，只是為了特定目的，也是很危險，如同「放羊的孩子」，天天說著「狼來了，狼來了！」2025 年說 2027 會打仗、到 2027 年以後說 2030 年、到 2030 年以後又說 2035 年。久了，老百姓是否就會輕忽？如果飛彈真的打過來，大家就束手無策了？

江怡臻也指出「君無戲言」！2027 真的要武統嗎？ 賴總統 2024 競選總統時信誓旦旦地說「我當總統，兩岸發生戰爭的機率最低。」但賴總統前天卻說出了「北京當局以 2027 年完成武統台灣為目標」。2025 的賴總統打臉了 2024 年的賴清德，狠狠打臉自己。這是不是也證實了兩岸的局勢，在民進黨、在賴清德的執政底下，已經走向了戰火的邊緣？

江怡臻強調，國民黨一直呼籲要以和平對話達成區域穩定。中美彼此對話往降溫的方向去走，但賴總統卻一直在煽風點火，是正在玩火的總統，要把台灣變成火藥庫，而不是要讓台灣遠離戰火。她呼籲賴總統，「既然提出高額的國防預算，請你到國會報告」。賴總統投書之前，並沒有向全國人民說明預算內容與詳細的預算時程。請賴總統先履行競選總統時的承諾，先到國會報告。

