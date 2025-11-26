賴清德喊「中國2027武統台灣」 網友揭「賣芒果乾」目的：為了選舉
總統賴清德26日示警，北京正全面啟動「吞台計畫」，2027前備戰武統！對岸正用武力與假和平雙軌逼降台灣。他震撼宣布，2030年前國防預算達到GDP 5%，還提出台灣史上最大1.25兆軍備計畫，打造「台灣之盾」，誓言攔截解放軍全方位威脅。他強調國防實力才能帶來和平，主權、自由沒有讓步的空間，喊話國人不能向侵略妥協，否則只會換得無止境的戰禍和奴役。
賴清德提「中國2027武統台灣」，PTT鄉民詢問，「怎麼台灣方突然定調2027要開戰了？中國人自己都不能確定時間，怎麼台灣這邊新聞已經在播2027要被武統了」。網友留言嘲諷「這樣2028就不會落選啦」、「2028要選舉」、「因為民調很低，妄想中國快打來了，強力銷售芒果乾」、「綠畜就在挑起戰爭呀」、「可能民調危急」、「因為要直接戒嚴，沒有選舉了」、「亞洲澤倫斯基」、「2026有選舉，芒果乾預售中」、「民進黨選舉沒牌可打就會賣芒果乾啊」、「販賣抗中保台的最高境界」、「俄烏戰場剛結束，馬上開啟下一個戰場」、「還以為賴清德在宣戰」、「可能怕2026大敗，所以預告2027戰爭，若2026選戰失敗，就直接戒嚴」、「因為2028年初要選舉，嘻嘻」。
賴清德26日上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會議結束後在總統府大禮堂舉行記者會。賴清德語出驚人表示，中國以2027年完成「武統台灣」的準備為目標。在中國所有併吞台灣的劇本中，最具威脅的不是武力，而是「放棄」。有人錯以為只要台灣人願意「割捨一些自由」、「犧牲一點主權」，屈辱地接受「民主台灣」變成「中國台灣」就可以換取「和平」。但歷史證明，向侵略妥協，最後只會換得無止境的戰禍和奴役。民主不是挑釁，台灣的存在更不是侵略者破壞現狀的藉口。
