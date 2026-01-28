賴清德喊「勿讓政黨利益凌駕國家發展」 盼速審總預算.國防特別條例

立法院本會期即將結束，中央政府總預算案以及國防特別條例草案遲遲無法付委審查，總統兼民進黨主席賴清德今（28）日在中執會上喊話在野黨，儘速完成中央政府總預算案與國防特別條例草案的付委及審議，讓政府得以順利推動施政，切勿讓政黨利益凌駕於國家整體發展之上。

總統兼民進黨主席賴清德表示，週五（30日）將是立法院這會期的最後一天，然而攸關民生、經濟、地方建設、社會福利等多項政策推動的「中央政府總預算案」，以及強化國家安全的「國防特別條例草案」，仍被在野黨擱置在程序委員會中，遲遲無法付委審查。

賴清德指出，若總預算案持續無法付委並完成審查通過，恐怕不僅將對民生經濟造成實質衝擊，更可能讓台灣在AI人工智慧浪潮與全球經貿競爭下錯失關鍵發展時機，進而處於不利的地位。

另外，全球民主陣營正積極應對威權主義擴張，持續強化國家防衛能力、提升國防預算，面對中國企圖改變台海現狀的威脅日益升高，台灣必須具備足以捍衛國家安全、維護印太安定的防衛能力。因此政府提出國防特別預算，正是為了用於對美軍事採購與國防自主，大幅強化不對稱作戰能力，讓國軍能捍衛國家與人民的安全。

賴清德強調，台灣是民主國家，朝野政黨各有不同立場，可以相互競爭，但在面對國家安全與人民福祉時，必須團結一致，切勿讓政黨利益凌駕於國家整體發展之上。因此呼籲立法院朝野各黨，儘速完成中央政府總預算案與國防特別條例草案的付委及審議，讓政府得以順利推動施政。

責任編輯／施佳宜

